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«Единая Россия» проведёт международную историческую акцию «Диктант Победы» 27 апреля

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Он состоится в пятый раз на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф

«Единая Россия» проводит самый масштабный диктант на знание истории Великой Отечественной войны. В этом году в него войдут вопросы, касающиеся Нюрнбергского процесса, сообщил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на премьере фильма «Нюрнберг». Основными темами станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

«Начиная со следующего учебного года тематика итогов и значения Нюрнбергского процесса будет подробно изучаться в школьном курсе истории и в рамках курса истории России для студентов неисторических направлений подготовки. Кроме того, вопросы войдут в задания для пятого «Диктанта Победы», который пройдёт в России и в целом ряде стран 27 апреля. «Единая Россия» уже начала подготовку к «Диктанту Победы», - сообщил он.

В свою очередь, федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что количество участников «Диктанта Победы» и его география ежегодно расширяются.

«Мы рассчитываем, что в текущем году ещё больше число людей примут участие в «Диктанте Победы». Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, это даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади», - сказал он.

Александр Хинштейн также напомнил, что партнёрами «Диктанта Победы» являются Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы».

Региональный координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Санкт-Петербурге, депутат петербургского парламента Вера Сергеева подчеркнула, что всего за несколько лет международная патриотическая акция стала поистине объединяющей.

 «Это традиционная акция «Единой России», которая проводится с 2019 года и объединяет сотни тысяч людей со всей России и из других стран мира. В Петербурге в прошлом году «Диктант Победы» написали практически 14 тысяч человек.  В нашем городе работали 200 площадок, где любой желающий мог проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Среди них были и уникальные, например, Мариинский дворец, Музей истории подводных сил России им. А. И. Маринеско, «ЛЕНРЕЗЕРВ», Музей обороны и блокады Ленинграда, Российская Национальная Библиотека, а также военно-патриотический парк «Патриот» в Кронштадте. Я тоже с удовольствием прошла историческое тестирование. Я очень надеюсь, что число площадок, где жители смогут написать «Диктант Победы», в этом году будет не меньше, чем в прошлом», - сказала она.
Источник: Единая Россия
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