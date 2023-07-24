Волонтёры Победы соберутся в Петербурге, чтобы обсудить вопросы помощи ветеранам

28 июля в Каменноостровском дворце Академии талантов пройдет открытие Всероссийского мероприятия проекта «Связь поколений». В северной столице соберутся 100 представителей волонтёрского сообщества, оказывающих на постоянной основе помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также финалисты Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград».

В открытии мероприятия планируется участие:

• Занко Ольги Николаевны — зампреда комитета ГосДумы по развитию гражданского общества, председателя Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы»;

• Байкова Ивана Вадимовича — начальника управления по реализации проектов и патриотическому воспитанию молодежи программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи;

• Карасева Николая Алексеевича — ветерана Великой Отечественной войны;

• Участника Специальной военной операции.

На торжественном открытии почетные гости поприветствуют добровольцев из разных уголковРоссии. Участники Всероссийского мероприятия проекта «Связь поколений» пройдут образовательную программу по работе с ветеранами, их сопровождению на мероприятиях и оказанию помощи героям, познакомятся с Санкт-Петербургом, а также примут участие в параде Военно-морского флота, который пройдет в городе 30 июля. Там волонтёры смогут закрепить полученные знания и сопроводят ветеранов, приехавших на парад в качестве зрителей.

Организаторами Всероссийского мероприятия проекта «Связь поколений» являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и программа РоспатриотФедерального агентства по делам молодежи.

ДАТА И МЕСТО:

28 июля, сбор СМИ в 16:30, по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Малой Невки 1А, Каменноостровский дворец Академии талантов