Инвалиды смогут бесплатно парковаться

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб разрешили бесплатные парковки для инвалидов. Теперь петербуржцы с ограниченными возможностями смогут получить соответствующее парковочное разрешение.

Такое право предоставят владельцы жилья, находящегося в зоне платной парковки. Инвалиды могут оставлять там свои машины, причем делать это не только в специально отведенных местах – теперь можно будет парковаться и за пределами участков для инвалидов, а также в пределах своего района.

Данное решение принял глава города Александр Беглов. В мае текущего года автомобилисты-инвалиды смогут подать заявление на бесплатное пользование парковкой. Это можно сделать через МФЦ или портал Госуслуг. Теперь водители данной категории избавлены от необходимости ежегодно платить по 1,8 тыс. руб. за оформление такого разрешения.