В Шушарах открыта новая перехватывающая парковка

У станции метро «Шушары», рядом с выездами на КАД и Софийскую улицу, открылась перехватывающая автостоянка.

«В Петербурге ведется комплексная работа по улучшению транспортной доступности отдаленных районов. Развивается общественный транспорт, велосипедная инфраструктура и городское парковочное пространство. Благодаря открытию перехватывающей парковки, построенной по просьбам жителей Пушкинского и Колпинского районов, автомобилисты смогут добраться до нужного места без пробок и потери времени», – отметил губернатор Александр Беглов.

Строительству парковки у станции метро «Шушары» предшествовал опрос в социальных сетях, который провели специалисты Городского центра управления парковками. Порядка 70 % опрошенных высказались за то, чтобы автостоянка появилась именно в этом месте. Она рассчитана на 187 машин. Десять процентов мест отведено для автомобилей инвалидов и перевозящих их лиц.

Строительство началось осенью прошлого года и было завершено в короткий срок.

Водители смогут бесплатно воспользоваться парковкой при условии, что они совершат не менее двух поездок на общественном транспорте с использованием карты «Подорожник». В других случаях плата составит 25 рублей в час.

Велосипед можно оставить бесплатно.

Александр Беглов отметил, что город продолжит развивать сеть перехватывающих парковок. Сегодня в Петербурге их уже двадцать. Они расположены в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Пушкинском, Приморском и Фрунзенском районах.