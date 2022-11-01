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Питерец.ру » Общество » В Адмиралтейском районе Петербурга на 153 улицах заработала платная парковка

В Адмиралтейском районе Петербурга на 153 улицах заработала платная парковка

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42
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
На 153 улицах Адмиралтейского района заработала платная парковка

Сегодня, с 1 ноября, зона платной парковки расширилась на весь Адмиралтейский район. Она включает 153 улицы, на которых оборудованы 11 004 места для стоянки автомобилей, из них 1 100 мест предназначены для бесплатного размещения машин инвалидов и перевозящих их лиц.

В новой зоне установлено 3 956 дорожных знаков, 52 паркомата, 680 информационных табличек. Разметка и обустройство машиномест осуществлено в соответствии с ГОСТом: ширина парковочного места должна быть не менее 2,5 метров, еще 3 метра должны быть свободны для движения.

Жители Адмиралтейского района могут оформить льготное парковочное разрешение. Такое право имеют: собственник жилого помещения, расположенного в границах зоны платной парковки, или доли в нем; лицо, зарегистрированное
в жилом помещении, расположенном в границах зоны платной парковки. На 1 квартиру положено не более двух разрешений, в случае с коммунальной квартирой - не более одного на одну квитанцию о квартплате.

Срок действия парковочного разрешения жителя – 1 год с возможностью последующей пролонгацией, стоимость годового разрешения - 1800 рублей. Порядок оформления здесь: http://gcup.spb.ru/zona-platnoj-parkovki/oformlenie-parkovochnyh-razreshenij/. С 1 октября по сегодняшний день оформлено почти 4000 парковочных разрешений жителя Адмиралтейского района.

Парковочное разрешение жителя действует в границах муниципального округа, в котором зарегистрирован автовладелец. Сегодня Адмиралтейский район состоит из 6 муниципальных округов. Граница округа соответствует границе парковочной зоны, ознакомиться с полным перечнем зон и входящих в них улиц можно по ссылке: http://gcup.spb.ru/zona-platnoj-parkovki/granicy-zony-platnoj-parkovkii/rasshirenie-zony-platnoj-parkovki-v-2022-godu/

Бесплатно оформить парковочное разрешение и парковаться в зоне платной парковки имеют право: владельцы электромобилей; зарегистрированные в Петербурге многодетные семьи; проживающие в границах зоны платной парковки участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также инвалиды и перевозящие их лица. Парковочные разрешения указанных льготных категорий граждан действуют во всей зоне платной парковки, во всех районах.

Для нерезидентов стоимость месячного абонемента составляет 20 075 рублей, годового – 179 580 рублей. Действие абонемента распространяется на всю территорию муниципального образования.

***

Зона платной парковки в Петербурге функционирует с 2015 года.

До 1 ноября платное парковочное пространство охватывало 211 улиц Центрального района (16 246 машиномест).

Таким образом, после расширения, зона платной парковки сегодня состоит из 364 улиц в Центральном и Адмиралтейском районах, оборудованных 27 246 машиноместами.

В 2023 году планируется расширение зоны платной парковки на территории Петроградского района (12 101 машиноместо), Василеостровского района (19 276 машиномест).

Внедрение зоны платной парковки направлено на разгрузку центра города от личного транспорта и обеспечения приоритетного движения для общественного транспорта.

Действующий социальный эффект по результатам анализа работы платной парковки в Центральном районе:

- в 2 раза сократилось время прибытия экстренных служб;
- на 25 % снизилось количество ДТП, в том числе с участием пешеходов;
- на 20 % снизилось количество нарушений правил парковки;
- в 3 раза увеличилась оборачиваемость парковочных мест;
- на 15 % уменьшилось количество прибывающего в центр личного транспорта;
- на 20 % увеличилась скорость общественного транспорта.
Напомним, стоимость 1 часа стоянки автомобиля в зоне платной парковки для нерезидентов и тех, у кого нет абонемента, – 100 рублей. Для оплаты парковочной сессии действуют бесплатные 15 минут с момента остановки автомобиля. Без комиссии оплатить стоянку можно:

- через мобильное приложение «Парковки Санкт‑Петербурга»,
- в личном кабинете на сайте https://parking.spb.ru/ru/,
- с помощью СМС на номер 5303 (для абонентов МТС, Мегафон и Билайн),
- через паркомат,
- личный кабинет банка ВТБ или Telegram-бот @MyParking_bot.
Кроме того, предусмотрена оплата парковки через приложения «Парковки России», BSTR, сервисы Сбера и банка ПСКБ. В данных случаях взымается комиссия по тарифу банка.

Бесплатный период стоянки в зоне платной парковки: с 20:00 до 8:00 ежедневно.

Источник: Администрация Петербурга
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