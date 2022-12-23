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Питерец.ру » Общество » Депутаты обсудили с руководителем Комитета по транспорту вопросы работы платного парковочного пространства

Депутаты обсудили с руководителем Комитета по транспорту вопросы работы платного парковочного пространства

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты обсудили с руководителем Комитета по транспорту вопросы работы платного парковочного пространства

В Мариинском дворце состоялась встреча членов рабочей группы по вопросам платной парковки, которую возглавляет депутат Алексей Цивилев, с председателем Комитета по транспорту Валентином Енокаевым. Парламентарии транслировали вопросы, которые обозначили жители районов, где обустроено парковочное пространство. В частности, ряд обращений граждан касался недостаточности парковочных мест для инвалидов.

–  Сейчас по закону в платном парковочном пространстве для инвалидов отводится 10% от общего количества мест. Для них не должно быть ограничений при парковке. Необходимо вносить изменения в федеральный закон, чтобы ввести такую норму, – отметила депутат Наталия Астахова. 

Валентин Енокаев поддержал этот тезис и попросил содействия депутатов в корректировке федерального законодательства в части полномочий по контролю за нарушениями парковки на местах для инвалидов. В настоящее время их осуществляет ГИБДД.

– Если региональные власти получат такие полномочия, то оперативнее будут реагировать на нарушения, освобождать незаконно занятые места для инвалидов. В этом вопросе нам нужна помощь депутатского корпуса, – сказал глава комитета.

Парламентарии заявили о готовности содействовать принятию инициативы. Также они озвучили еще ряд вопросов: возможность создания бесплатных парковочных мест возле предприятий, увеличение бесплатного времени нахождения на парковке, возможность для специального транспорта, в частности, социального такси, парковаться бесплатно, введение льготы при оплате штрафа за нарушение правил парковки, поминутной тарификации парковки.

Валентин Енокаев дал пояснения по каждому вопросу, подчеркнув, что комитет тщательно прорабатывает планы расширения парковочного пространства и в последствии при необходимости их корректирует. В качестве примера он привел изменение схем движения по ряду улиц с платной парковкой, которые будут сделаны по просьбам жителей.

– Безусловно, мы будем аккумулировать все обращения и реагировать на них. Но есть нюанс – часто эти обращения разнонаправленные. Когда есть общая позиция у граждан, с ней работать легче, – сказал Валентин Енокаев, почеркнув, что Комитет открыт для взаимодействия с петербуржцами и депутатами.

Добавим, что ранее глава комитета провел серию встреч с жителями Адмиралтейского района, после чего было принято решение о расширении действий парковочного разрешения жителя на весь район. До этого его действие ограничивалось муниципальным образованием. Также совместно с депутатами комитет работает над решением вопроса запаркованности дворов, который обострился после введения платной парковки.

Источник: ЗАКС
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