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Питерец.ру » Общество » На Госуслугах запустили раздел для людей с инвалидностью

На Госуслугах запустили раздел для людей с инвалидностью

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Опубликовал: Вадик Котов
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Freepik
Минцифры сообщило о том, что в разделе «Возможности для инвалидов» на портале Госуслуг собраны все онлайн-сервисы для людей с инвалидностью и ответы на вопросы по этой теме.

Минцифры сообщило о том, что в разделе «Возможности для инвалидов» на портале Госуслуг собраны все онлайн-сервисы для людей с инвалидностью и ответы на вопросы по этой теме.
Топ самых востребованных услуг: получение справки о размере пенсии и выплатах СФР; доставка пенсии и социальных выплат СФР; обращение в бюро медико-социальной экспертизы; оформление бесплатной парковки для инвалидов; получение технических средств реабилитации.
Всего на портале 53 сервиса для инвалидов: 25 федеральных и 28 региональных.
В новом разделе можно найти ответы на самые частые вопросы об оформлении группы инвалидности и сроках, на которые она устанавливается, а также подобрать подходящие вакансии.
Как отметил член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин (фракция «Единая Россия»), с каждым годом число услуг, которые можно получить онлайн, увеличивается.

«Уже сейчас у нас переведено в электронный вид более 200 социально значимых государственных и муниципальных услуг. Портал "Госуслуг" призван упростить взаимодействие наших граждан и государства, для этих целей и был разработан раздел для инвалидов, в котором собраны для них все сервисы, доступные в электронном виде. Благодаря этому людям с ограниченными возможностями станет проще не только оформить или продлить инвалидность, обжаловать решения бюро медико-социальной экспертизы, но оформить бесплатные парковки, получить технические средства реабилитации», - добавил он.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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