Где парковаться инвалидам?

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге намерены заняться проблемой парковки для водителей-инвалидов. Автомобилисты этой категории граждан нуждаются в создании необходимых условий.

Для этого в Северной столице составляет список из сотни различных адресов. Теперь данный перечень будет рассмотрен специалистами. После утверждения по этим адресам произведут необходимые изменения. Они касаются схема движения, разметки и знаков. В этом списке особое внимание уделят адресам, находящимся рядом с важными социальными объектами.

Кстати, петербуржцы могут вносить предложения по парковкам для водителей-инвалидов. Эти инициативы рассматривают в транспортном комитете и районных администрациях.