Почти 700 тыс. запрещенных материалов заблокировано в сети в 2023 году

Роскомнадзор в 2023 году заблокировал более 670 тысяч запрещенных материалов, сайтов и их отдельных страниц. Из них: 558 тысяч интернет-страниц было заблокировано или удалено на основании решений уполномоченных органов госвласти, требований Генпрокуратуры и решений судов, еще 112,2 тысяч - в оперативном порядке, без внесения в реестр, при участии соцсетей и интернет-площадок.

При этом почти вдвое снизилось количество фейков о Вооруженных силах РФ. Если в 2022 году было заблокировано более 129 тысяч таких материалов, то в 2023 г. — около 73 тысяч.

Также значительно уменьшилось количество суицидального контента — в 2023 году заблокировано или удалено 36,6 тысяч таких материалов против 62,4 тысяч в 2022 году.

Кроме того, ведомство заблокировало или удалило 84,7 тысяч материалов с детской порнографией (68,4 тысяч материалов в 2022 году), 134 тысячи материалов с пронаркотическим контентом (94,3 тысячи в 2022), 113 тысяч - с информацией об азартных играх (84,1 тысячи в 2022), 6,9 тысяч - с информацией о нелегальной торговле алкоголем (также в 2022) и 35,3 тысяч - с информацией о нелегальной продаже лекарств (21,8 тысяч материалов в 2022).

РКН также ограничил доступ к 28 тысячам материалов, вовлекавших несовершеннолетних в противоправные действия против 20,7 тысяч таких материалов в 2022 году.

Поглядев на эти цифры, можно отчетливо увидеть, какое количество противоправного контента сегодня окружает граждан в сети, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин.

«Поэтому я, в очередной раз, настоятельно рекомендую тщательно перепроверять в официальных источниках и верифицированных СМИ любую информацию, которую вы видите в сети. А если сами заметили фейки или запрещенный контент – стараться незамедлительно уведомить об этом Роскомнадзор или администрации соцсетей, ресурсов. В отличие от западных платформ, на отечественных площадках обратная связь работает очень хорошо, так как для них важно оградить пользователей от вредоносной информации», - сказал он.

Сегодня каналы взаимодействия между гражданами, которые находят в сети запрещенный контент, и уполномоченными по его блокировке органами должны становится проще, доступнее, уверен Антон Немкин.

«Люди должны иметь возможность быстро и эффективно жаловаться в Роскомнадзор и другие ведомства на запрещенный контент в сети с целью его оперативной проверки и блокировки. При этом сегодня процесс выявления таких материалов также совершенствуется при помощи ввода в эксплуатацию специальных систем Роскомнадзора. Например, разработка информационной системы „Вепрь“, которая предназначена для выявления потенциальных точек напряженности в сети, способных перерасти в информационные угрозы, шла с 2022 года, сейчас она уже введена в эксплуатацию. «Вепрь» вместе с автоматизированной системой «Окулус» входит в единую систему мониторинга информационного пространства. «Окулус» при этом выявляет нарушения законодательства РФ в изображениях и видеоматериалах, она также уже заработала в России. Разработчики планируют в будущем добиться того, чтобы система выявляла запрещенные материалы в сложных рукописных текстах и рисованном контенте», - рассказал парламентарий.

В 2022 году на основании требований Генпрокуратуры РФ было удалено и заблокировано 102 627 интернет-ресурсов с фейками, в том числе о ходе специальной военной операции на Украине. В 2021 году таких ресурсов было 7 203, в 2020 году — 1 525, в 2019 году — 311. При этом чаще всего для воздействия на пользователей используется визуальный контент.