Почти 700 тыс. запрещенных материалов заблокировано в сети в 2023 году

Роскомнадзор в 2023 году заблокировал более 670 тысяч запрещенных материалов, сайтов и их отдельных страниц. Из них: 558 тысяч интернет-страниц было заблокировано или удалено на основании решений уполномоченных органов госвласти, требований Генпрокуратуры и решений судов, еще 112,2 тысяч - в оперативном порядке, без внесения в реестр, при участии соцсетей и интернет-площадок.
При этом почти вдвое снизилось количество фейков о Вооруженных силах РФ. Если в 2022 году было заблокировано более 129 тысяч таких материалов, то в 2023 г. — около 73 тысяч.
Также значительно уменьшилось количество суицидального контента — в 2023 году заблокировано или удалено 36,6 тысяч таких материалов против 62,4 тысяч в 2022 году.
Кроме того, ведомство заблокировало или удалило 84,7 тысяч материалов с детской порнографией (68,4 тысяч материалов в 2022 году), 134 тысячи материалов с пронаркотическим контентом (94,3 тысячи в 2022), 113 тысяч - с информацией об азартных играх (84,1 тысячи в 2022), 6,9 тысяч - с информацией о нелегальной торговле алкоголем (также в 2022) и 35,3 тысяч - с информацией о нелегальной продаже лекарств (21,8 тысяч материалов в 2022).
РКН также ограничил доступ к 28 тысячам материалов, вовлекавших несовершеннолетних в противоправные действия против 20,7 тысяч таких материалов в 2022 году.
Поглядев на эти цифры, можно отчетливо увидеть, какое количество противоправного контента сегодня окружает граждан в сети, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин.
Сегодня каналы взаимодействия между гражданами, которые находят в сети запрещенный контент, и уполномоченными по его блокировке органами должны становится проще, доступнее, уверен Антон Немкин.
В 2022 году на основании требований Генпрокуратуры РФ было удалено и заблокировано 102 627 интернет-ресурсов с фейками, в том числе о ходе специальной военной операции на Украине. В 2021 году таких ресурсов было 7 203, в 2020 году — 1 525, в 2019 году — 311. При этом чаще всего для воздействия на пользователей используется визуальный контент.