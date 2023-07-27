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Питерец.ру » Общество » Реклама VPN может стать основанием для блокировки сайтов

Реклама VPN может стать основанием для блокировки сайтов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Госдуме предложили ограничивать доступ к тем сайтам, которые рассказывают о способах обхода блокировки запрещенных в России ресурсов.

В Госдуме предложили ограничивать доступ к тем сайтам, которые рассказывают о способах обхода блокировки запрещенных в России ресурсов. VPN-сервисов новые требования не касаются напрямую, однако их реклама также может стать основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
Публикация инструкций по обходу блокировок в сети может стать основанием для внесения ресурса в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Соответствующие поправки в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Госдума приняла во втором чтении.
Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта, который ограничивает долю иностранного владения новостным агрегатором в РФ, документ был принят в первом чтении в декабре 2018 года. Их автор - замглавы комитета по информполитике Антон Горелкин. Как отметил депутат в своем Telegram-канале, «вносится норма, запрещающая рекламировать способы обхода блокировок, — а не VPN-сервисы».
Блокировка ресурсов, которые предлагают пользователям способы попасть на запрещенные в РФ сайты - шаг, безусловно, очень логичный, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Фактически эти сайты - преступники, потому что они содействуют тем, кто нарушает законы РФ и распространяет фейки и деструктив. Достаточно вспомнить, какие в законодательстве прописаны основания для внесения сайтов в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора и их последующей блокировки - это порнография с участием несовершеннолетних, наркоконтент, экстремизм, информация о способах самоубийства и изготовления взрывчатки и оружия. Сюда же относятся мошеннические ресурсы вроде онлайн-казино. Когда регулятор ограничивает доступ к тому или иному ресурсу, он основывается на надежных доказательствах того, что эта платформа нанесет вред российскому обществу. Например, требование заблокировать некоторые ресурсы выдвигает Генеральная прокуратура или суды, разве есть основания перечить их решениям? А те, кто пытается помочь обойти блокировку пользователям, именно этим и занимаются. На мой взгляд, эти люди либо не понимают серьезности ситуации, либо действуют в интересах тех, кому выгодно добиться дестабилизации российского общества. И в том, и в другом случае, доверять им взаимодействие с пользователями нельзя, а значит управляемые ими ресурсы однозначно нужно блокировать», - отметил депутат.
Поправки в законодательство косвенно затронут и VPN-сервисы, но только из-за того, что они являются основным способом обхода блокировок. Соответственно, запрет рекламы способов обхода блокировок, в частности, запрещает рекламировать VPN. «Любые ресурсы, которые их рекламируют, должны, как говорится, «на берегу» понимать, что их действия впоследствии приводят к утечкам данных пользователей и росту черного рынка, где личными данными торгуют без оглядки на совесть. Надеюсь, новый запрет их немного отрезвит» - заключил парламентарий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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