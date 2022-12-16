В России запретят распространение информации об изготовлении оружия и боеприпасов

14 декабря на Пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации рассмотрен и принят в первом чтении законопроект № 254073-8, который корректирует статью 15-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации». Авторы проекта предлагают отнести к запрещенной информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, в частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих такие сведения. По мнению парламентариев, информационные преступления, связанные с организацией и проведением диверсий, сопоставимы с терроризмом и так же, как и действия террористов, направлены на подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны. Такое решение, уверены в Госдуме РФ, позволит повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан.

Законопроект № 254073-8 «О внесении изменений в статью 15-1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 4 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" (в части уточнения информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено)» разработан в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 об обеспечении государственной и общественной безопасности путем реализации государственной политики, направленной на решение задач в области предупреждения и пресечения террористической и экстремистской деятельности организаций и физических лиц, а также правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Соавторами законодательной инициативы стали все члены фракции «Единая Россия».

Напомним, что Стратегия нацбезопасности основана на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации и социально-экономического развития страны, а ее правовую основу составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также другие федеральные законы и нормативно-правовые акты.

Законопроект предлагает новую редакцию пункта 1 части 5 статьи 151 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», где подпункт «к» относит к запрещенным сведениям «информацию о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия, а равно незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию». В части седьмой статьи 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» запрещенным предлагается сделать распространение информации не только о «незаконном изготовлении или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия», но и о «незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию».

Член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из соавторов законопроекта Антон Немкин подчеркнул, что действующие меры ответственности за преступления диверсионной направленности не учитывают всю степень общественной опасности и все возможные направления преступлений, совершение которых направлено на причинение значительного экономического ущерба, создание угроз для жизни и безопасности граждан, а также безопасности важных объектов.

«Информация об изготовлении оружия и боеприпасов становится сегодня главной прямой угрозой жизни и здоровью наших граждан, а также деятельности предприятий по всей стране. В ситуации, когда наша страна вынуждена отражать беспрецедентное количество информационных атак, внедряющих опасную, преступную информацию, законопроект, запрещающий распространение «рецептов» изготовления оружия и боеприпасов, должен вступить в силу в максимально короткие сроки. Только так мы можем пресекать «раздачу» такой информации», - сказал Антон Немкин.