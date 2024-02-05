Роскомнадзор будет фильтровать реестр провайдеров хостинга

С 1 февраля вступило в силу новое регулирование, устанавливающее запрет на работу не попавших в реестр Роскомнадзора провайдеров хостинга. В него вошли уже 265 компаний, это число может меняться в зависимости от того, как хостинги выполняют требования российского законодательства.
Согласно новым правилам, сайты, появившиеся в России после 1 февраля, больше не смогут пользоваться услугами провайдеров хостинга, не вступивших в реестр Роскомнадзора. На сегодняшний день в отечественный реестр вошли уже 265 компаний – все отечественные. При этом еще 90 заявок находятся на рассмотрении ведомства, решение по ним будет принято позже.
Не вошедшие в реестр хостинги – иначе говоря все зарубежные провайдеры – теперь не могут оказывать услуги в России. Это означает, что все новые сайты, которые появляются в России после 1 февраля, не могут пользоваться услугами не вступивших в реестр провайдеров хостинга, пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин.
При этом Роскомнадзор также внимательно следит за тем, чтобы вошедшие в реестр хостинги продолжали соблюдать все требования российского законодательства – в случае выявления нарушений, провайдеры хостинга могут быть исключены из реестра, предупреждает Антон Немкин.
С 1 декабря прошлого года вступил в силу федеральный закон, регламентирующий работу провайдеров хостинга. Компании должны были до 15 декабря подать уведомление о деятельности в Роскомнадзор, после чего началось формирование реестра. А для компаний, которые только начинают свою деятельность, появилось требование уведомить Роскомнадзор о старте работы не позднее, чем за 15 дней до ее начала.
Также установлены новые требования к информационной безопасности хостинг-провайдеров. В частности, они обязаны взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и оперативно реагировать при возникновении угроз, обеспечивать взаимодействие с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования в рамках противодействия DDoS-атакам, использовать Национальную систему доменных имен (НСДИ), информацию Роскомнадзорао местоположении использования сетевых адресов, а также серверы точного времени (NTP серверы), расположенные на территории РФ. Помимо этого, провайдеры хостинга теперь будут принимать участие в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета.
Изменение регулирования работы хостинг-провайдеров связано с необходимостью повышения прозрачности их работы, считает Антон Немкин.
Отсутствие зарубежных провайдеров хостинга в отечественном реестре – вполне ожидаемая история, уверен депутат.