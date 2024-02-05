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Питерец.ру » Общество » Роскомнадзор будет фильтровать реестр провайдеров хостинга

Роскомнадзор будет фильтровать реестр провайдеров хостинга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
С 1 февраля вступило в силу новое регулирование, устанавливающее запрет на работу не попавших в реестр Роскомнадзора провайдеров хостинга.

С 1 февраля вступило в силу новое регулирование, устанавливающее запрет на работу не попавших в реестр Роскомнадзора провайдеров хостинга. В него вошли уже 265 компаний, это число может меняться в зависимости от того, как хостинги выполняют требования российского законодательства. 
Согласно новым правилам, сайты, появившиеся в России после 1 февраля, больше не смогут пользоваться услугами провайдеров хостинга, не вступивших в реестр Роскомнадзора. На сегодняшний день в отечественный реестр вошли уже 265 компаний – все отечественные. При этом еще 90 заявок находятся на рассмотрении ведомства, решение по ним будет принято позже. 

Не вошедшие в реестр хостинги – иначе говоря все зарубежные провайдеры – теперь не могут оказывать услуги в России. Это означает, что все новые сайты, которые появляются в России после 1 февраля, не могут пользоваться услугами не вступивших в реестр провайдеров хостинга, пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин.

«Для тех сайтов, которые уже «хостятся» у зарубежных провайдеров, трудностей не возникнет. Другой вопрос - насколько это рациональное решение при условии того, что в любой момент зарубежные хостинги могут разорвать сотрудничество и закрыть доступ к ресурсу. В таком случае владелец просто потеряет доступ к своему сайту на неопределенный срок, что для ряда компаний чревато серьезными убытками. В случае с госструктурами такие риски и вовсе недопустимы, поэтому они давно перешли на услуги отечественных провайдеров хостинга», - подчеркнул парламентарий. 

При этом Роскомнадзор также внимательно следит за тем, чтобы вошедшие в реестр хостинги продолжали соблюдать все требования российского законодательства – в случае выявления нарушений, провайдеры хостинга могут быть исключены из реестра, предупреждает Антон Немкин.

«Так уже случилось с одной из компаний, ранее внесенной в реестр – изначально их было 266, теперь 265. Формирование реестра ведомство начало еще 1 декабря, соответственно, за несколько месяцев наблюдений за работой официальных хостеров в РФ, ведомство уже успело выявить нарушителя и исключить его из реестра до исправления ошибок. Это должно стать сигналом и для остальных компаний, быть внимательнее к своей работе. Появление реестра хостингов в России – не формальность, а новый рабочий инструмент для обеспечения безопасности Рунета», - сказал депутат. 

С 1 декабря прошлого года вступил в силу федеральный закон, регламентирующий работу провайдеров хостинга. Компании должны были до 15 декабря подать уведомление о деятельности в Роскомнадзор, после чего началось формирование реестра. А для компаний, которые только начинают свою деятельность, появилось требование уведомить Роскомнадзор о старте работы не позднее, чем за 15 дней до ее начала. 

Также установлены новые требования к информационной безопасности хостинг-провайдеров. В частности, они обязаны взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и оперативно реагировать при возникновении угроз, обеспечивать взаимодействие с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования в рамках противодействия DDoS-атакам, использовать Национальную систему доменных имен (НСДИ), информацию Роскомнадзорао местоположении использования сетевых адресов, а также серверы точного времени (NTP серверы), расположенные на территории РФ. Помимо этого, провайдеры хостинга теперь будут принимать участие в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета.  

Изменение регулирования работы хостинг-провайдеров связано с необходимостью повышения прозрачности их работы, считает Антон Немкин.

«По мере развития технологий интернет стал местом, где наравне с полезной информацией распространяется и противоправный контент. Например, фишинговые страницы, занимающиеся мошенничеством, или пиратские веб-сайты, содержащие контент, который нарушает авторские права. Прежние правила не содержали четких требований к провайдерам, а потому фактически создавали благоприятные условия для распространения запрещенного контента», – пояснил парламентарий. 

Отсутствие зарубежных провайдеров хостинга в отечественном реестре – вполне ожидаемая история, уверен депутат.

«На мой взгляд, все просто – зарубежные провайдеры хостинга прекрасно понимают, что вступление в официальный реестр РКН не просто даст им право работать на территории России, но и обяжет выполнять все требования российского законодательства. А учитывая то, как пренебрежительно по отношению к нашим гражданам они ведут себя в последнее время, последнее обстоятельство их точно не устраивает», - отметил он. 
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