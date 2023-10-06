ента новостей

12:10
Искусство в массы: картины из собрания Русского музея украсили фасады зданий Петербурга
12:07
В Роскомнадзоре рассказали о блокировке VPN
11:35
В Приомрском районе задержали подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней
09:33
На трассе "Кола" автмобиль "Тойота" сбила мужчину переходившего дорогу
09:23
В Ленобласти в лобовом ДТП «БМВ Х1» и «Ленд Ровер Фрилендер» пострадали пять человек
02:32
Гарифуллина и Кованова лидируют в женском Суперфинале чемпионата России по шахматам после 5-го тура, а Шувалова победила Бивол
21:11
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью с Есипенко в 5-м туре Суперфинала в Царском Селе и отстаёт от лидирующего Артемьева на 2 очка
17:10
На семь дней полностью перекроют съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу
16:56
СКА проиграл в Минске «Динамо» - 2:4, но скоро невских армейцев усилит лучший вратарь прошлого сезона КХЛ Серебряков
15:29
В Ленобласти начинается отопительный сезон
15:15
В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония вручения благодарностей за укрепление дружественных связей между народами России и Вьетнама
14:36
В Лисино-Корпус иномарка вылетела с трассы и врезалась в дерево. Погибла женщина-водитель и двое пассажиров пострадали
14:23
В Петергофе задержан подозреваемый в поножовщине
14:19
В Петербурге задержали четверых злодеев, ограбивших женщину в деревне Глинки
14:04
В Невском районе задержали уличного грабителя
13:53
В Кировском районе задержали уличного грабителя
13:50
Российские ПО-продукты устремятся на Ближний Восток и в страны Латинской Америки
13:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Гаур» и «ВЭШ - 31030»
13:45
Государственный литературный музей «ХХ век» открывает издательскую лабораторию для детей
13:41
«Билет в будущее» проводит акцию ко Дню учителя по всей стране
13:39
В Петербурге задержали участников организованной группы мошенников
23:50
Владислав Артемьев после 4-го тура возглавляет таблицу «открытого» Суперфинала чемпионата России по шахматам, у петербуржца Матлакова – снова ничья
22:57
Шахматистка из Екатеринбурга Лея Гарифуллина выиграла четвёртую партию подряд в женском Суперфинале в Царском Селе, а Гунина победила Шувалову
16:41
Парламенты Петербурга и Новосибирской области заключили Соглашение о сотрудничестве
14:48
«Капитан» обыграл «СКА-1946» со счётом 3:2, а «молодёжка» петербургского «Динамо» потерпела два крупных поражения от тульской «Академии Михайлова» с общим счётом 3:11
12:50
В Ленобласти задержан «домушник»-рецидивист
12:45
В Колпино задержали мошенника,обманувшего пенсионера по схеме «родственник попал в ДТП»
12:41
В Петербурге раскрыли покушение на убийство 13-летней давности
12:35
В Московском районе пенсионерка перевела аферистам пости 4,2 млн рублей
12:07
На Васильевском острове автобус сбил женщину на переходе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Роскомнадзоре рассказали о блокировке VPN

В Роскомнадзоре рассказали о блокировке VPN

0
9
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
В ведомстве напомнили, что могут блокировать любые сервисы обхода блокировок, которые нарушают законы РФ.

VPN-провайдер HideMy.name подал иск к Роскомнадзору с требованием снять с него блокировку, которая осуществляется без включения в реестр запрещенных сайтов.
Сейчас блокировка сайта HideMy.name обеспечивается при помощи технических средств противодействия угрозам — специального оборудования, которое операторы должны ставить на сетях по закону. Однако, как утверждает истец, ТСПУ предназначены для предупреждения угроз сетям связи, а VPN-сервис «является всего лишь клиентским приложением и не может представлять угрозу чему-либо».
В ответ на это в Роскомнадзоре напомнили, что ведомство может блокировать VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к противоправной информации. «Согласно постановлению Правительства РФ от 12 февраля 2020 г. № 127 «Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования» такие средства и сервисы предоставления доступа к информации или информационным ресурсам в интернете, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаются угрозой устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России сети «Интернет» и сети связи общего пользования и подлежат блокировке», - говорится в опубликованном сообщении ведомства.
Так как средства обхода блокировок признаются угрозой для устойчивости Рунета, РКН регулярно обновляет перечень таких сервисов, работающих в РФ, и ограничивает функционирование тех, которые нарушают российское законодательство и не фильтруют запрещенную информацию.
Сам по себе иск сервиса вполне понятен - его владельцы пытаются оспорить решение ведомства, привлечь к себе внимание и создать прецедент. Однако в таком случае все решается довольно просто, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Роскомнадзор не блокирует те VPN-сервисы, которые работают добросовестно, и таких сегодня не мало. Если доступ все же был ограничен, значит есть что изменить в политике работы сервиса. Как только HideMy.name внесет эти изменения, как минимум - начнет фильтровать доступ к запрещенной информации, он снова сможет полноценно функционировать на территории нашей страны», - сказал депутат.
Ранее в сети также стала распространяться информация о том, что Роскомнадзор планирует начать глобальную блокировку VPN-сервисов с 2024 года. При этом, как пояснили в самом ведомстве, Роскомнадзор получит право самостоятельно принимать решение о блокировке сервисов, распространяющих информацию о методах обхода блокировок запрещенного в России контента.
Кроме того, в РКН разрабатывают критерии оценки материалов в сети, которые содержат информацию о способах и методах обхода блокировки доступа к противоправному контенту. «Сейчас процесс фильтрации работы VPN в России просто совершенствуется. И это не может не радовать, учитывая количество связанных с ними угроз», - добавил Немкин.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-07-2023, 13:01
Реклама VPN может стать основанием для блокировки сайтов
12-12-2019, 16:39
Депутат Цивилев предлагает блокировать распространителей фейков
22-06-2022, 09:09
В чем проблема VPN?
1-02-2023, 08:57
В чем преимущество разработки сайтов на Laravel?
14-08-2023, 10:31
Зарегистрироваться на российских сайтах теперь можно будет только при помощи отечественных сервисов
3-10-2023, 10:04
Вступил в силу закон о правилах применения рекомендательных алгоритмов в интернете

Происшествия на дорогах

0
121
Сегодня, 09:33
На трассе "Кола" автмобиль "Тойота" сбила мужчину переходившего дорогу
0
111
Сегодня, 09:23
В Ленобласти в лобовом ДТП «БМВ Х1» и «Ленд Ровер Фрилендер» пострадали пять человек
0
161
Вчера, 14:36
В Лисино-Корпус иномарка вылетела с трассы и врезалась в дерево. Погибла женщина-водитель и двое пассажиров пострадали
0
180
4-10-2023, 12:07
На Васильевском острове автобус сбил женщину на переходе
Наверх