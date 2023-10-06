В Роскомнадзоре рассказали о блокировке VPN

VPN-провайдер HideMy.name подал иск к Роскомнадзору с требованием снять с него блокировку, которая осуществляется без включения в реестр запрещенных сайтов.

Сейчас блокировка сайта HideMy.name обеспечивается при помощи технических средств противодействия угрозам — специального оборудования, которое операторы должны ставить на сетях по закону. Однако, как утверждает истец, ТСПУ предназначены для предупреждения угроз сетям связи, а VPN-сервис «является всего лишь клиентским приложением и не может представлять угрозу чему-либо».

В ответ на это в Роскомнадзоре напомнили, что ведомство может блокировать VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к противоправной информации. «Согласно постановлению Правительства РФ от 12 февраля 2020 г. № 127 «Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования» такие средства и сервисы предоставления доступа к информации или информационным ресурсам в интернете, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаются угрозой устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России сети «Интернет» и сети связи общего пользования и подлежат блокировке», - говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Так как средства обхода блокировок признаются угрозой для устойчивости Рунета, РКН регулярно обновляет перечень таких сервисов, работающих в РФ, и ограничивает функционирование тех, которые нарушают российское законодательство и не фильтруют запрещенную информацию.

Сам по себе иск сервиса вполне понятен - его владельцы пытаются оспорить решение ведомства, привлечь к себе внимание и создать прецедент. Однако в таком случае все решается довольно просто, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Роскомнадзор не блокирует те VPN-сервисы, которые работают добросовестно, и таких сегодня не мало. Если доступ все же был ограничен, значит есть что изменить в политике работы сервиса. Как только HideMy.name внесет эти изменения, как минимум - начнет фильтровать доступ к запрещенной информации, он снова сможет полноценно функционировать на территории нашей страны», - сказал депутат.

Ранее в сети также стала распространяться информация о том, что Роскомнадзор планирует начать глобальную блокировку VPN-сервисов с 2024 года. При этом, как пояснили в самом ведомстве, Роскомнадзор получит право самостоятельно принимать решение о блокировке сервисов, распространяющих информацию о методах обхода блокировок запрещенного в России контента.

Кроме того, в РКН разрабатывают критерии оценки материалов в сети, которые содержат информацию о способах и методах обхода блокировки доступа к противоправному контенту. «Сейчас процесс фильтрации работы VPN в России просто совершенствуется. И это не может не радовать, учитывая количество связанных с ними угроз», - добавил Немкин.