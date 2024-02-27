Участники тревел-шоу «Всюду Буду» посетили город Беслан

В специальном выпуске проекта «Всюду Буду» участники посетили бывшую школу № 1 города Беслана Северной Осетии, в которой был совершен теракт в сентябре 2004 года. Память почтили автор и ведущая проекта Евгения Юркина, музыкальные артисты Kamazz (Денис Камазз), Исайя (Александр Панасюк), Adam Maniac (Ислам Яралиев), а также блогеры Анастейша (Анастасия Павликова), Майор Гром (Влад Казаков), Ольга и Лариса Кравцовы.

Проект «Всюду Буду» посчитал своим долгом, рассказать про жителей и историю Северной Осетии. Почтить жертв террористического акта для сохранения светлой памяти. Команде удалось поговорить с жителями и очевидцами трагедии в выпуске.

«Где-то в 9:30 раздались выстрелы, когда я выбежала в лоджию. Смотрю, пять или шесть бородатых мужчин, окружили школу и загнали больше 1000 человек. По началу им давали только воду, а после перестали. Террористы потребовали, чтоб зашел наш президент Дзасохов Александр и освободил заключенных из тюрьмы», – рассказала жительница Осетии в сюжете.

По словам Евгении Юркиной, «Этот выпуск не оставит равнодушным абсолютно никого… Больно, страшно. Мне сложно подобрать слова сейчас к этому сюжету и сложно было подобрать в момент съёмок. Плакали все», – добавила автор шоу.

На месте трагедии работает Международный культурно-патриотический центр "Беслан. Школа N 1". Сразу за сгоревшим спортзалом школы, где в 2004 году во время теракта трое суток находилось 1200 человек и который сейчас накрыт куполом, выстроили новое здание. В нем и разместились Центр профилактики терроризма и музей, посвященный трагическим событиям первого - третьего сентября 2004 года.