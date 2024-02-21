В Большом зале Мариинского дворца прошёл торжественный приём, приуроченный ко Дню защитника Отечества. На мероприятие были приглашены ветераны Вооруженных сил, офицеры, курсанты военных учебных заведений, воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ. Гостей поздравили Председатель ЗакС Петербурга Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов.

– Наши курсанты являются наследниками героических людей, которые служили в Красной армии, Советской армии, российской армии. Все они – защитники нашей Родины и в годы Великой Отечественной войны, и в других конфликтах, и сейчас – во время специальной военной операции. В этот праздник хочется всем пожелать всегда оставаться мужчинами, настоящими защитниками Родины! За вами – семья, страна, Господь. У вас непростая задача – всегда стоять на страже нашей Родины. На нашу страну всегда покушались – вне зависимости от политического устройства. У нас огромная империя, в которой дружно живут разные народы. Здоровья, счастья, благополучия и все мирного неба над головой. И знайте – наше дело правое, победа будет за нами, – сказал Александр Бельский.

По словам Губернатора Александра Беглова, важнейшая задача, которая стоит сегодня перед страной – заботиться о воинах, их родных и близких. Каждый боец должен быть твердо уверен – его семья и родные получат всю необходимую помощь и поддержку.

– Невозможно победить русского солдата, за которым великая духовная сила, правда, любовь к Отечеству. Невозможно победить народ, который сегодня делает всё для нашей армии. Миллионы людей добровольно помогают воинам на фронте. На оборонных предприятиях люди трудятся в три смены. Рабочие и служащие, учёные и предприниматели, медики и деятели культуры – каждый на своём рубеже вносит свой вклад в наше общее дело, – сказал он.

Для гостей была организована концертная программа с участием Петербургского камерного хора, Адмиралтейского оркестра военно-морской базы и ведущих артистов – солистки театра Музкомедии Анастасии Вишневской, Эдуарда Хиля-младшего, солиста «Петербург-концерта» Петра Захарова и других.