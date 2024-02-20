Автобусы в Таллин станут ходить чаще

Взаимоотношения между Россией и странами Прибалтики остаются напряженными со времен развала СССР. В последние годы они еще сильнее ухудшились, что обусловлено украинским вопросом и политикой Запада.

Однако, несмотря на все это, из Петербурга по-прежнему можно напрямую уехать в Прибалтику. В частности, остались автобусные рейсы в Таллин и обратно. Пассажирские перевозки осуществляет компания Ecolines.

При этом с 22 февраля количество рейсов будет увеличено. Теперь автобусы станут ходить 2 раза в день. Из Петербурга они отправятся в 6.45 и 16.45, а из Таллина – в 8 часов и 16.30.

Однако пересекать эстонскую границу пассажирам придется пешком. Там их будет ожидать другой автобус. В общем, сообщение между СПб и Прибалтикой сохраняется.