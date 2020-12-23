Когда восстановятся автобусные перевозки между Петербургом и Прибалтикой

По прогнозу Lux Express Group, автобусные перевозки между Санкт-Петербургом и странами Прибалтики с Финляндией смогут восстановиться в полном объеме не ранее второй половины 2022 года.

В компании надеются, что возобновление международных автобусных перевозок с Россией состоится в середине следующего года.

Количество рейсов между Петербургом и городами соседних стран в первые месяцы после открытия границ будет меньше, чем до момента остановки международного сообщения. Похожий сценарий возобновления автобусных перевозок уже был у Lux Express на внутриэстонских и прибалтийских маршрутах.

Основным фактором, который положительно будет влиять на пассажиропоток, станет отложенный спрос, сформированный за время отсутствия возможности для туристических поездок. Но точное количество отправлений автобусов будет зависеть от текущей ситуации и желания туристов выезжать в соседние страны. Если спрос будет увеличиваться, то парк автобусов Lux Express позволит оперативно нарастить число рейсов между Петербургом и Прибалтикой.

Отложенный спрос повлияет на загрузку автобусов в первые месяцы после открытия границ – она может быть выше, чем в целом за 2021 год.

Сдерживающими факторами для путешествий за границу могут являться: тест на COVID-19 до отправления и после возвращения, стоимость которого может составлять до половины от общего бюджета поездки, и возможное правило въезда в соседние страны только для вакцинированных пассажиров (в этом случае доступность вакцины может повлиять на планы туристов).

По итогам следующего года в Lux Express придерживаются пессимистического сценария и прогнозируют загрузку на петербургских маршрутах менее 50%.

- При позитивном сценарии на уровень 2019 года, когда ежедневно из Петербурга у нас было более 10 рейсов на эстонском направлении, 5 отправлений в Хельсинки и 4 в Ригу, мы сможем выйти во второй половине 2022 года, - прогнозирует генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. – Скорее всего, открытие границ будет происходить постепенно – какие-то ограничения сохранятся некоторое время. Со своей стороны, мы обеспечим автобусы всеми необходимыми средствами для предотвращения распространения коронавируса. Это ежедневная уборка всех поверхностей салона, маски и средства дезинфекции для пассажиров, новая система вентиляции, возможность выкупить соседнее место за половину стоимости.

В Lux Express считают, что спрос со стороны российских туристов на поездки в соседние страны будет восстанавливаться быстрее, чем среди жителей Прибалтики и Финляндии. Активность путешественников из России будет зависеть от скорости выдачи Шенгенских виз, срок действия которых истек у большинства туристов за время локдауна.