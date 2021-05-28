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Питерец.ру » Общество » Возобновление автобусных рейсов между Санкт-Петербургом и Таллином

Возобновление автобусных рейсов между Санкт-Петербургом и Таллином

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Lux Express
Спустя 15 месяцев автобусы Lux Express возвращаются на маршрут Санкт-Петербург-Таллин

Lux Express Group объявляет о возобновлении автобусных рейсов между Санкт-Петербургом и Таллином. Отправления на линии были приостановлены в марте прошлого года. Первый рейс после возвращения состоится 9 июня.

На начальном этапе компания будет оперировать четырьмя рейсами в неделю в каждый из городов. Отправления запланированы на понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

На линию выйдут 56-местные автобусы Scania Irizar, которые находятся в управлении Lux Express Estonia AS и российского подразделения компании АО «Евролайнс». 

На отправлениях предусмотрено шесть промежуточных остановок в обе стороны – в Нарве (на границе, автовокзале и около ТЦ Fama), в Силламяэ, Йыхви и Таллине на Мустакиви. На рейсах в среду и воскресенье из Таллина остановок в Силламяэ и Йыхви не будет. Билеты доступны до любой из этих остановок – тем самым пассажиры из Петербурга смогут отправиться не только в Таллин, но и в города Восточной Эстонии, а для жителей Таллина рейсы будут полезны, в том числе,  для поездок внутри страны.

Границу Ивангород-Нарва автобусы проходят, как и прежде, вместе с пассажирами.

Воспользоваться рейсами между Петербургом и Таллином на данный момент могут только граждане России, Эстонии и других государств, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами. Поездки с туристическими целями пока запрещены.

Маршрут также станет доступен и для европейских футбольных болельщиков, которым разрешили приезжать в июне в Санкт-Петербург на матчи Чемпионата Европы. При высоком спросе на эти даты в Lux Express готовы рассмотреть возможность введения дополнительных отправлений.

- Автобусная линия между Санкт-Петербургом и Таллином – самый востребованный маршрут у наших пассажиров. Для Lux Express это направление всегда было стратегическим, именно с ним мы пришли в Петербург 23 года назад. За последний год сотни наших клиентов задавали вопросы о том, когда автобусы Lux Express вернутся на это направление. И особенно активно они стали спрашивать об этом, когда компания открыла линию Петербург-Минск, - говорит генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. – Мы рады, что автобусы Lux Express вновь объединят родственников в России и Эстонии. А для многих пассажиров возобновление рейсов станет возможностью добраться и до других городов - из Таллина у нас открыты отправления в Ригу, Вильнюс и семь эстонских городов. Так же из Нарвы наши пассажиры могут доехать до Тарту и других городов Восточной Эстонии.

В салоне автобусов будут обеспечены все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции: бесконтактная регистрация на рейс, маски на входе, дезинфицирующие средства в передней и средней частях салона, проведение после каждого рейса уборки и дезинфекции контактных поверхностей, включая туалетную комнату. На первые четыре места для соблюдения дистанции между водителями и пассажирами билеты пока не продаются. На борту доступны все услуги компании, в том числе, традиционная бутылка воды и наушники по запросу.

Стоимость билетов до конечного пункта составляет 2700 рублей в одну сторону (для первых 10 покупателей на каждый рейс цена 1750 рублей). На маршруте будут действовать стандартные скидки Lux Express для международных отправлений: от 10% до 80% различным возрастным категориям пассажиров и выкуп соседнего кресла за половину стоимости для соблюдения социальной дистанции.

Из Санкт-Петербурга в понедельник и пятницу автобусы будут отправляться в 17-15, в среду и воскресенье – в 7-30. Из Таллина рейсы в понедельник и пятницу запланированы на 7-00, в среду и воскресенье – на 15-45.

По данным опроса Lux Express, проведенного среди своих петербургских клиентов, 47% респондентов назвали Таллин в качестве первого города в соседних странах, куда они отправятся после открытия границ.

Первый рейс на линии Санкт-Петербург-Таллин Lux Express Group совершила 15 апреля 1998 года.

Источник: Lux Express
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