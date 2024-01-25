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Питерец.ру » Общество » Представители прокуратуры возложили цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда

Представители прокуратуры возложили цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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К монументу на площади Победы возложили цветы представители управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации

В рамках завершающего дня работы патриотического форума, проводимого в Санкт-Петербурге по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в связи с празднованием 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда. 
К монументу на площади Победы возложили цветы представители управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, прокурор г. Санкт-Петербурга Виктор Мельник, прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский, Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров, и.о. военного прокурора Западного военного округа Игорь Афиногенов, заместители прокурора г. Санкт-Петербурга и прокурора Ленинградской области, работники надзорного ведомства, в том числе молодые специалисты.
В завершение мероприятия в подземном Памятном зале для молодых специалистов и их старших коллег состоялась экскурсия по экспозициям выставки о битве за Ленинград и блокаде города. Представители разных поколений надзорного ведомства погрузились в изучение документов, фотографий, предметов блокадного и фронтового быта, военной формы и деталей экипировки, а также оружия и произведений искусства того времени.

Источник: Прокуратура СПб
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