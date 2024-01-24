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Питерец.ру » Общество » В Петербурге открыли мемориальную доску в память о работе прокуратуры в годы блокады

В Петербурге открыли мемориальную доску в память о работе прокуратуры в годы блокады

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Опубликовал: Вадик Котов
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На улице Белинского открыли мемориальную доску в память о работе прокуратуры в годы блокады

В мрачные дни блокады Ленинграда работники прокуратуры разделили с горожанами все тяготы и испытания: голод, холод, непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы. В здании на улице Белинского, 13, они трудились по 16 часов в сутки и фактически жили на работе, не имея выходных и отпусков.

Несмотря на то, что более половины штатного состава прокуратуры ушло на фронт, оставшиеся сотрудники стойко и мужественно выполняли свой долг, нередко погибая на служебном посту. Не ограничиваясь надзором за соблюдением законности, прокуратура блокадного Ленинграда вела активную борьбу со спекуляцией продуктами питания, хищениями и растратами на продовольственных складах, хулиганством и бандитизмом. Прокуроры также принимали участие в оборонных работах, трудоустройстве инвалидов войны и определении детей-сирот в детские дома.

В честь самоотверженного труда и героизма работников прокуратуры Ленинграда в годы блокады на фасаде дома 13 по улице Белинского установили мемориальную доску. Инициаторами ее установки выступили Фонд поддержки и развития исторического наследия знаменитого юриста Анатолия Кони и Прокуратура Санкт-Петербурга.

В торжественной церемонии открытия памятной доски приняли участие губернатор Александр Беглов, прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник, полномочный представитель Президента в Конституционном Суде Александр Коновалов, начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу Нелли Солнышкина, представители Правительства Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания, федеральных надзорных органов Северо-Запада РФ, юридических вузов, а также ветераны и пенсионеры прокуратуры.

В ходе мероприятия присутствующие почтили память работников прокуратуры Ленинграда, погибших в годы Великой Отечественной войны и блокады, и возложили цветы к мемориальной доске.

Кроме того, мемориальная доска служит напоминанием о стойкости и мужестве жителей блокадного Ленинграда, которые, несмотря на невыносимые условия, продолжали работать и бороться за свою жизнь и будущее своей страны.

Источник: Администрация Петербурга
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