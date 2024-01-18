В Петербурге возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда

Сегодня, в День прорыва блокады Ленинграда, в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. В этом году отмечается 80-летие Ленинградской победы, и в городе запланировано проведение 233 мероприятий в честь этого события. В числе участников церемонии были Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, а также представители исполнительных органов власти, общественных организаций, курсанты и жители Петербурга.

Этот год в Петербурге проходит под знаком 80-летия Ленинградской победы. В городе запланировано 233 мероприятия. Среди них памятные, праздничные, культурные и спортивные события. Почётный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» получат более 60 тысяч защитников и жителей блокадного города. 240 тысяч ветеранов и блокадников получат федеральные и городские единовременные выплаты. 27 января для участия в митинге-реквиеме на стадионе на Крестовском острове будут приглашены 50 тысяч ветеранов.

Монумент героическим защитникам Ленинграда был открыт 9 мая 1975 года, в день тридцатилетия Победы над врагом. Вторая часть комплекса - Памятный зал - была открыта 23 февраля 1978 года. Это место, известное ленинградцам, называется площадью Победы. Здесь город заканчивался, и начиналась линия окопов. Отсюда начиналась дорога к Пулковским высотам, с которых в январе 1944 года был нанесен главный удар войск Ленинградского фронта, закончившийся разгромом фашистов под Ленинградом. Это важное событие, которое напоминает нам о стойкости и героизме ленинградцев во время блокады. Их подвиг никогда не будет забыт, и каждый год мы отмечаем эту победу, чтим память погибших и благодарим выживших за их мужество и силу духа.