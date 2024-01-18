ента новостей

14:56
В Ленобалсти задержали подозреваемого в убийстве сожительницы
14:49
В Ленобласти двое в балаклавах ворвались в частный дом, избили и связали хозяина и требовали деньги
14:34
В Петербурге возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда
14:24
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пенсионерку с бульвара Новаторов
14:19
В Петербурге задержали пожилую женщину, обманувшую пенсионерку с проспекта Юрия Гагарина
14:05
В Колпино задержан стрелок в дорожном конфликте
13:57
В Петербурге студент топором крушил банкоматы и автомобили
13:45
В Адмиралтейском районе трое неизвестных напали на студента
11:40
Эксперт назвал способ, который позволит обнаружить скрытую камеру
11:30
В центре Петербурга обнаружили два трупа
23:03
На КАД автомобиль "ВАЗ-2110" въехал в грузовик. Водитель легковушки погиб, двое пассажиров госпитализированы
22:18
СКА с преимуществом в четыре шайбы разгромил «Амур», у победителей забили Никишин, Дедунов, Старков, Земчёнок, Хайруллин и Сапего
22:06
В МХЛ «СКА-1946» и молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» выиграли свои очередные матчи 15 января
21:27
В своём 46-м матче чемпионата ВХЛ – 2023/2024 петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Южный Урал»
18:09
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
14:48
В Музее мостов стартует выставочный проект «Ленинград в блокаде. Мосты. Дороги. Жизнь»
14:41
Природоохранный флот Северной столицы пополнится новым ледоколом
13:48
Выставка «Ленинградская епархия в годы блокады»
13:20
В Ленобласти на тарссе "Кола" в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали
12:57
В Колпино дорожный конфликт закончился стрельбой из травматического пистолета
12:51
В Кировском районе задержали 18-летнего подозреваемого в обмане пенсионерки
12:45
В Петербурге задержали подростков, ограбивших сверстника в парадной дома
12:37
В Ленобласти иномарка наехала на лежащего на проезжей части неизвестного мужчину
09:51
Для родителей буллеров хотят ввести штрафы
09:31
Во Фрунзенском районе полицейские провели рейд на пищевом производстве
18:37
В своих воскресных матчах в чемпионате ВХЛ «СКА-Нева» проиграла «Южному Уралу», а петербургское хоккейное «Динамо» крупно победило
16:52
Гандбольный клуб "Зенит" проведет домашнюю встречу в рамках чемпионата России
15:52
В Токсово после пожара обнаружили тело 11-летнего мальчика
14:56
В Ленобласти проведут памятные акции посвященные прорыву блокады Ленинграда
14:46
Пенсионерка из Выборга перевела мошенникам 1,2 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда

В Петербурге возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда

0
29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
На площади Победы к Монументу героическим защитникам Ленинграда возложили цветы

Сегодня, в День прорыва блокады Ленинграда, в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. В этом году отмечается 80-летие Ленинградской победы, и в городе запланировано проведение 233 мероприятий в честь этого события. В числе участников церемонии были Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, а также представители исполнительных органов власти, общественных организаций, курсанты и жители Петербурга.

Этот год в Петербурге проходит под знаком 80-летия Ленинградской победы. В городе запланировано 233 мероприятия. Среди них памятные, праздничные, культурные и спортивные события. Почётный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» получат более 60 тысяч защитников и жителей блокадного города. 240 тысяч ветеранов и блокадников получат федеральные и городские единовременные выплаты. 27 января для участия в митинге-реквиеме на стадионе на Крестовском острове будут приглашены 50 тысяч ветеранов.

Монумент героическим защитникам Ленинграда был открыт 9 мая 1975 года, в день тридцатилетия Победы над врагом. Вторая часть комплекса - Памятный зал - была открыта 23 февраля 1978 года. Это место, известное ленинградцам, называется площадью Победы. Здесь город заканчивался, и начиналась линия окопов. Отсюда начиналась дорога к Пулковским высотам, с которых в январе 1944 года был нанесен главный удар войск Ленинградского фронта, закончившийся разгромом фашистов под Ленинградом. Это важное событие, которое напоминает нам о стойкости и героизме ленинградцев во время блокады. Их подвиг никогда не будет забыт, и каждый год мы отмечаем эту победу, чтим память погибших и благодарим выживших за их мужество и силу духа.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-05-2020, 15:56
Губернатор возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда
18-01-2023, 13:23
Депутаты возложили цветы к мемориалам жителям и защитникам блокадного Ленинграда
27-01-2023, 15:30
На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о защитниках и жителях осажденного Ленинграда
8-05-2023, 15:06
На Пискаревском кладбище состоялась церемония возложения венков к монументу «Мать-Родина»
9-08-2023, 14:04
В Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы
22-06-2022, 13:23
На Пискаревском кладбище почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда

Происшествия на дорогах

0
213
Вчера, 23:03
На КАД автомобиль "ВАЗ-2110" въехал в грузовик. Водитель легковушки погиб, двое пассажиров госпитализированы
0
140
Вчера, 18:09
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
0
225
Вчера, 13:20
В Ленобласти на тарссе "Кола" в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали
0
134
Вчера, 12:37
В Ленобласти иномарка наехала на лежащего на проезжей части неизвестного мужчину
Наверх