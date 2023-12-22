В Петербурге предприятия Комитет по благоустройству получили новую технику для уборки улиц

Предприятиям Комитета по благоустройству Петербурга передали 28 пылесосов и 6 комбинированных дорожных машин. Это очень важная предновогодняя поставка для специалистов, которые занимаются уборкой городских магистралей.

В этой поставке есть 6 Камазов, которые могут выполнять широкий спектр работ по очистке улиц. Они станут незаменимым подспорьем в борьбе со снегом и скользкостью уже в эту зиму. Пылесосы, в свою очередь, начнут работать весной и зачистят пыль, грязь и песок после зимы.

Представители Калужского завода "Меркатор Холдинг", поставщика техники, продемонстрировали коммунальные машины и подробно рассказали о их широких возможностях. Они показали, как современная российская техника соответствует мировым стандартам. Благодаря этой технике многие операции по уборке можно выполнять, не выходя из кабины и не отвлекаясь от процесса.

В заключение, директора предприятий и водители получили ключи от новых машин, а Дед Мороз и Снегурочка поздравили дорожников с наступающим Новым Годом! Всего в 2023 году предприятия Комитета по благоустройству получили 272 единицы техники для уборки улично-дорожной сети.