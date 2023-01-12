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Питерец.ру » Общество » Появятся новые уборочные машины

Появятся новые уборочные машины

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
В Петербурге появится 300 единиц уборочной техники

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице расширится парк уборочной техники. Коммунальные службы получат 300 новых машин. На приобретение этой спецтехники выделено 3,8 млрд руб. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

В прошлом году Петербург уже получил 64 снегоуборочных машины. Это белорусская, тульская и калужская техника. При этом ремонтировать такую технику можно и в Петербурге. В городе на Неве также доступна покупка деталей для этих машин.

Спехтехника отлично зарекомендовала себя в работе. Это быстрые и маневренные машины, которые хорошо помогают во время уборки улиц. Они эффективны при очистке узких тротуаров. Для техники характерна улучшенная система управления.

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