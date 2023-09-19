В Мариинском дворце состоялся традиционный торжественный приём многодетных семей. Детей и родителей приветствовал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. На мероприятии также присутствовал депутат Александр Ржаненков.

– В первую очередь хотел бы пожелать ребятам удачного учебного года. Кто-то пошёл в первый класс, а кто-то будет в этом году заканчивать школу. Всех, кто впервые сел за парты, ждут чудесные годы – именно в школе человек обретает друзей, встречает первую любовь. Тем, кто будет выпускаться, желаю удачной сдачи ЕГЭ и поступления в вузы, а родителям – терпения. Особая благодарность от меня, как многодетного отца, всем мамам и женам, которые несут на своих хрупких плечах все семейные заботы. Здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой, – сказал Александр Бельский.

Для детей была организована развлекательная программа, артисты «Петербург-концерта» показали спектакль «Золушка».

В Петербурге проживают более 54 тысяч многодетных семей. В городе реализуется широкий комплекс мер и дополнительных мер социальной поддержки. В 2022-2023 парламентском году многодетным семьям была предоставлена возможность использовать средства регионального материнского капитала на получение образования детей у лицензированных индивидуальных предпринимателей и на газификацию домовладения. Кроме того, многодетные семьи освобождены от уплаты курортного сбора в Санкт-Петербурге. Дети, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, имеют право на получение ежегодной денежной выплаты.