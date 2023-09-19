В Мариинском дворце состоялся традиционный торжественный приём многодетных семей. Детей и родителей приветствовал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. На мероприятии также присутствовал депутат Александр Ржаненков.
Для детей была организована развлекательная программа, артисты «Петербург-концерта» показали спектакль «Золушка».
В Петербурге проживают более 54 тысяч многодетных семей. В городе реализуется широкий комплекс мер и дополнительных мер социальной поддержки. В 2022-2023 парламентском году многодетным семьям была предоставлена возможность использовать средства регионального материнского капитала на получение образования детей у лицензированных индивидуальных предпринимателей и на газификацию домовладения. Кроме того, многодетные семьи освобождены от уплаты курортного сбора в Санкт-Петербурге. Дети, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, имеют право на получение ежегодной денежной выплаты.
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