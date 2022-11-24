В преддверии Дня матери «Единая Россия» поздравила петербургскую семью, которая воспитала девятерых приемных детей

Супружеская чета подарила родительскую заботу сиротам с проблемами здоровья — большинство из них уже стали самостоятельными жителями Северной столицы

Депутат фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Александр Ржаненков пришел в гости к семье Бойцовых-Воробьевых, чтобы поздравить с наступающим Днём матери Марину Воробьеву. Вместе с мужем, Юрием Бойцовым, она вырастила не только двоих собственных ребят, но и подарила материнскую любовь и заботу девятерым детям-сиротам с различными проблемами здоровья.

Сегодня оба сына Марины Евгеньевны, как и восемь из девяти ее воспитанников, уже взрослые. Каждый из них нашел свое призвание: молодые люди трудятся на предприятиях строительной и транспортной отраслей, заняты в ИТ- и киноиндустрии, посвятили себя медицине и изобразительному искусству. Один из подопечных этой замечательной семьи в конце октября нынешнего года записался добровольцем, чтобы принять участие в военной спецоперации на Украине.

Сейчас в семье воспитывается 15-летняя Виктория, которая находится под опекой четы Бойцовых-Воробьевых с первого года своей жизни. Девочка окончила музыкальную школу по классу скрипки, а теперь с успехом постигает приемы каратэ и уже является обладательницей зеленого пояса в этом виде боевых искусств.

«Большинство наших детей выросли, но они по-прежнему возвращаются в отчий дом, чтобы поделиться с нами своими радостями и горестями. А еще мы вместе отмечаем 8 марта, Новый год и дни рождения. Так что видимся часто ─ не реже одного раза в месяц», ─ поделилась Марина Воробьева.

Она убеждена: мамы, которые растят приемных детей, ничем не отличаются от мам, воспитывающих собственных малышей. «Какие бы трудности ни возникали, мы любим своих чад, болеем за них душой и стараемся сделать все, чтобы они выросли достойными людьми», — считает Марина Воробьева.

Сегодня в Петербурге насчитывается более 53 тысяч многодетных семей, а еще лет десять назад их было вдвое меньше. Это говорит о том, что у петербуржцев появилась уверенность в будущем, они чувствуют постоянное участие государства, подчеркнул Александр Ржаненков.

«Ежегодно из бюджета Северной столицы на нужды семей выделяется свыше пяти миллиардов рублей. Конкретные меры поддержки реализуются в жилищной сфере, помогают людям решить вопросы здравоохранения, образования и индивидуальные проблемы каждой семьи», ─ отметил парламентарий.

По словам Александра Ржаненкова, особенно значима эта работа для семей, опекающих детей-сирот. Сейчас свою заботу о них взяли на себя 10 тысяч горожан ─ это колоссальный труд и ответственность, убежден депутат.

«Это удивительные люди, которые показывают нашему обществу пример целеустремленности, по-настоящему уважительных и теплых отношений между родителями и детьми», — сказал Александр Ржаненков.

Парламентарий поздравил всех мам города и страны от имени «Единой России», депутатского корпуса и от себя лично и выразил им благодарность за ежедневный труд.