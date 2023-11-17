В честь 100-летия службы участковых уполномоченных полиции в Петербурге прозвучал полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сегодня в честь 100-летия со дня образования службы участковых уполномоченных в системе МВД РФ состоялся полуденный выстрел пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

В мероприятии приняли участие врио начальника ГУ МВД РФ по г. Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Виктор Борисенко, начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полковник полиции Юлия Кулагина и лучшие сотрудники службы участковых.