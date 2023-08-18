В СПбГЛТУ поступают выпускники школ новых регионов России

Завершилась активная фаза набора абитуриентов в вузы России, в том числе в лесные. Ключевым вузом в области лесного сектора был, есть и остается Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет.

«К нам поступают из разных регионов, в том числе выпускники школ из новых регионов России. Например, у нас есть очень интересное направление: «Композиционные материалы на основе возобновляемых растительных ресурсов», на него поступил парень из Луганска. СПбГЛТУ полностью закрыл все бюджетные места, но у абитуриентов еще есть шанс поступить к нам на платное обучение. Набор ведем до 20 августа» = отметил заместитель секретаря приемной комиссии СПбГЛТУ Бойцов А.К

Многие вузы не смогли набрать за одну волну на все бюджетные места, поэтому объявили вторую волну набора. Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет набрал студентов в 2023 году за одну волну, что говорит о востребованности направлений обучения СПбГЛТУ.

CПбГЛТУ - старейший лесной вуз страны, история которого началась в 1803 году. На данный момент Лесотехнический университет осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов высшей квалификации для производственной, научной и научно-педагогической деятельности в области лесного хозяйства и лесной промышленности.