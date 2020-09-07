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Питерец.ру » Общество » Завтра ребята Северной столицы выступят на фестивале «Российская студенческая Весна»

Завтра ребята Северной столицы выступят на фестивале «Российская студенческая Весна»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Завтра ребята Северной столицы выступят на фестивале «Российская студенческая Весна»

Уже завтра делегация Санкт-Петербурга представит региональную программу на фестивале «Российская студенческая Весна» в Ростове.

Музыкальное шоу «Мечты студента» – это дивный сон внутреннего сознания. Шоу о переходе из беззаботной детской жизни во взрослую, о счастливых студенческих временах, тусовках, любви, мечтах стать знаменитым. Программа состоит из эпизодов – снов студента, в основе которых простые, но очень важные мысли. Ими движет Сила Дивного сна.

Действие построено на коллаборации классического и современного искусства, популярной музыки и живого вокала.

На сцену ребята из Питера выкатят и рояль, и мотоцикл. Песню «Плачу на техно», которая легла в основу одной из сценок Шоу, ребята написали сами, исполнять ее будут на рояле и драм-машине.

«Мы пытались привезти рояль из Питера и даже заказали 3 места в багажном вагоне, но он оказался больше, поэтому искали его в Ростове, как и мотоцикл. Мы очень хотим запомниться», – рассказывают руководители делегации.

В общем ребята настроены серьезно покорять центр студенческого творчества этого года.

Напомним, что в этом году делегация из 31 студента петербургских вузов представляет город в Ростове-на-Дону, где проходит Российская студенческая весна. Там собрались 2000 творческих студентов и 70 делегаций со всей России. Музыканты, певцы, танцоры, театралы и артисты оригинального жанра борются за звание лучших.

В течение следующих нескольких дней участников ждут выступления по направлениям, творческие мастер-классы, встречи с экспертами, экскурсии по городу.

Информационная справка:

Делегация Санкт-Петербурга состоит из 36 человек. Это учащиеся таких вузов, как: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Российский институт театрального искусства ГИТИС, Ленинградский университет им. А.С. Пушкина, Академия народного хозяйства СЗИУ РАНХИГС, Санкт-Петербургский государственный университет.

Источник: Комитет по молодежной политике
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