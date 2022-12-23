Государственный Институт русского языка им А. С. Пушкина стал лауреатом Премии «Развитие регионов. Лучшее для России»

Проект Института «Международная волонтёрская программа «Послы русского языка в мире» победил в номинации «Наука и образование».

Церемония награждения состоялась в завершении VI ежегодного Форума «Развитие регионов», который проходил 15-16 декабря в Самаре и был посвящен новым эффективным практикам в развитии городов и территорий нашей страны. Топовые спикеры, в том числе и представитель Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, делились своим опытом с участниками Форума, съехавшимися со всех концов нашей необъятной Родины.

Победителей премии определял Экспертный совет, в состав которого входили представители федеральных и региональных органов власти, предприниматели, общественные деятели, в их числе — главы, заместители и министры различных регионов России.

Это первая большая награда коллектива Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, полученная им под руководством ректора Н. С. Трухановской. Институт является одним из флагманов популяризации русского языка в мире.

Об институте русского языка им А. С. Пушкина

Институт Пушкина — единственный в мире вуз, созданный для обучения иностранцев русскому языку. Институт занимает 6 место в России по количеству иностранных студентов. На филологическом факультете института готовят филологов, журналистов, преподавателей русского языка как иностранного. Институт Пушкина входит в топ-10 предметного рейтинга «Филология и журналистика» российских вузов и топ-10 по среднему баллу ЕГЭ первокурсников.