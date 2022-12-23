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Питерец.ру » Культура » Государственный Институт русского языка им А. С. Пушкина стал лауреатом Премии «Развитие регионов. Лучшее для России»

Государственный Институт русского языка им А. С. Пушкина стал лауреатом Премии «Развитие регионов. Лучшее для России»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Государственный Институт русского языка им А. С. Пушкина стал лауреатом Премии «Развитие регионов. Лучшее для России»

Проект Института «Международная волонтёрская программа «Послы русского языка в мире» победил в номинации «Наука и образование».

Церемония награждения состоялась в завершении VI ежегодного Форума «Развитие регионов», который проходил 15-16 декабря в Самаре и был посвящен новым эффективным практикам в развитии городов и территорий нашей страны. Топовые спикеры, в том числе и представитель Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, делились своим опытом с участниками Форума, съехавшимися со всех концов нашей необъятной Родины.

Победителей премии определял Экспертный совет, в состав которого входили представители федеральных и региональных органов власти, предприниматели, общественные деятели, в их числе — главы, заместители и министры различных регионов России.

Это первая большая награда коллектива Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, полученная им под руководством ректора Н. С. Трухановской. Институт является одним из флагманов популяризации русского языка в мире.

Об институте русского языка им А. С. Пушкина  

Институт Пушкина — единственный в мире вуз, созданный для обучения иностранцев русскому языку. Институт занимает 6 место в России по количеству иностранных студентов. На филологическом факультете института готовят филологов, журналистов, преподавателей русского языка как иностранного. Институт Пушкина входит в топ-10 предметного рейтинга «Филология и журналистика» российских вузов и топ-10 по среднему баллу ЕГЭ первокурсников.

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