ента новостей

19:19
В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете отметили 220-летие вуза
19:15
В Ленобласти прошел турнир по шахматам для детей и подростков
19:04
Общественное пространство «СреДА!» и петербургская приемная «Единой России» подключились к системе «Говорящий город»
19:01
Женская сборная по футболу «Ленинградская семья» привезла «Кубок Ярославны»
18:55
В Петербурге участились случаи нападений подростков на прохожих
18:49
Ленинградец» Сергея Кирьякова после нескольких невнятных матчей растерзал «Торпедо-Владимир», забив уже на 1-й и 3-й минутах
18:23
В Ленобалсти отремонтируют трассу, проходящую через Иннолово, Рюмки и Большие Томики
18:05
Депутат «Единой России» Михаил Романов добился заморозки решения об изменении законодательства, которое усилило бы налоговую нагрузку на предприятия ОПК
17:43
В музеях Ленобласти пройдет праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина
16:54
Лесничества Ленобласти получает новую технику для защиты леса от огня
16:48
По требованию прокуратуры ликвидируют свалку в Шувалово
16:37
Представительницы «Женского движения Единой России» в Петербурге собрали 1,5 тонны необходимых вещей для военнослужащих
16:21
Общественники настаивают на благоустройстве территории долговременной огневой точки в Красносельском районе
16:17
В правительстве оценили законопроект о запрете зарубежного хостинга
15:32
«На этой крыше концертов нет, все концерты на Roof Fest» – руферы зовут Петербург на крышесносные концерты
15:20
Мост через реку Свирь разведут для прохода вверх по реке состава «Муссон», «Волго-Балтика» и «Озёрный-213»
15:18
В Санкт-Петербурге наградили отличившихся в ходе СВО военных автомобилистов Росгвардии
13:52
В Мариинском дворце открылась выставка «Мой Пётр I»
13:49
В Ленобласти в ДТП погиб 77-летний водитель "Лады"
13:40
В Кировске столкнулись две легковушки после маневра неисправного автобуса
13:23
В центре Петербурга мигрант ударил ножом свою землячку
13:17
В центре Петербурга задержали мигранта-«карманника»
13:12
На трассе "Сортавала" мотоциклист погиб врезавшись в силовое огрождение
12:56
Проект «Билет в будущее» - партнер национальных проектов!
12:48
В Петербурге курьер мошенников обманул работодателей
11:40
В Выборге в ДТП пострадали два человека
10:47
В Ленобласти пройдет Всероссийский полумарафон Забег РФ
10:23
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплоходов «РБ-27» и «РБ-393»
10:14
В Ленобласти мигрант на иномарке сбил 9-летнего мальчика
09:23
Эрдоган победил на выборах в Турции
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете отметили 220-летие вуза

В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете отметили 220-летие вуза

0
20
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГЛТУ
В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете отметили 220-летие вуза

В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете отметили 220-летие вуза.

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет (СПбГЛТУ) основан по указу императора Александра I в 1803 году и является ведущим научным и методическим центром высших лесотехнических учебных заведений Российской Федерации», - отметил руководитель пресс-службы СПбГЛТУ Чибидин А.С.

Университет реализует образовательные программы среднего, высшего и послевузовского профессионального образования для всех отраслей лесного сектора. Сегодня в стенах университета ведут преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность 46 докторов наук, 33 профессора, 139 кандидатов наук и 100 доцентов, учатся более 7 тыс. студентов.

В рамках праздничных мероприятий к 220-летию СПбГЛТУ состоялись:

- Конференция «Леса России: политика, промышленность, наука, образование»,

- Торжественное собрание и праздничный концерт,

- Посадка деревьев – восстановление аллеи дубов в парке СПбГЛТУ,

- Открытие коворкинга. В открытии принимал участие глава Рослесхоза Советников И.В.

- Лесной бал,

- Встреча с Председателем Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Кобылкиным Д.Н.,

- Подписание соглашений о сотрудничестве с международными организациями,

- Выставка живописных работ «Образы Лесного»,

- Встреча с Ветеранами Лесотехнической академии (ныне – университет),

- Легкоатлетическая эстафета на Кубок ректора СПбГЛТУ и другие мероприятия.

На торжественном собрании СПбГЛТУ поздравили с 220-летием:

- Заместитель министра Минобрнауки РФ Петрова О.В.;

- Федеральный инспектор по Санкт-Петербургу аппарата полномочного представителя Президента в СЗФО Кубракова Т.Ю.;

- Депутат Госдумы РФ Будуев Н.Р.;

- Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Фролов А.В.;

- Заместитель председателя комитета по экологии Госдумы, Директор по специальным проектам Всероссийского общества охраны природы РФ Карпилович А.И.;

- Ведущий советник отдела государственной политики в лесопромышленном комплексе Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Шушпанова Джемма Викторовна;

- Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Новиков Александр Иванович и другие высокопоставленные гости.

На пленарном заседании конференции Леса России, приуроченной к 220-летию Лесотехнического университета, с докладами выступили:

- Тацюн М.В., президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России – «Лесной комплекс России: состояние и перспективы развития»;

- Штрахов С.Н., начальник Департамента лесного хозяйства по СЗФО – «Государственное управление лесами: текущее состояние и перспективы развития»;

- Иванов Н.В., вице-президент по работе с государственными органами, лесной политике и устойчивому развитию Segezha Group – «Актуализация подходов к лесной сертификации в контексте устойчивого развития»;

- Клинов М.Ю., заместитель директора ФБУ ВНИИЛМ – «О ходе реализации федерального проекта «Сохранение лесов»;

- Константинов А.В., заместитель директора ФБУ СПбНИИЛХ – «Климатические риски и адаптационный потенциал лесных экосистем России»;

- Коновалова Л.В., заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг» – «Выпускники университета – устойчивое развитие лесной отрасли».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-11-2018, 19:37
Завершился XII Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке»
28-11-2022, 13:51
Лучшим школьным лесничеством Ленобласти стала команда из Лодейного поля
4-04-2023, 16:00
СПбГУ открывает выставку к 100-летию образования в области рентгенологии
28-04-2015, 13:22
«Корабелке» — 85 лет!
30-10-2019, 11:18
Министр науки и высшего образования посетил СПбГМТУ
26-08-2022, 20:04
В Санкт-Петербургском университете отметят День первокурсника

Происшествия на дорогах

0
74
Сегодня, 13:49
В Ленобласти в ДТП погиб 77-летний водитель "Лады"
0
78
Сегодня, 13:40
В Кировске столкнулись две легковушки после маневра неисправного автобуса
0
83
Сегодня, 13:12
На трассе "Сортавала" мотоциклист погиб врезавшись в силовое огрождение
0
75
Сегодня, 11:40
В Выборге в ДТП пострадали два человека
Наверх