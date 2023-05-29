В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете отметили 220-летие вуза.

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет (СПбГЛТУ) основан по указу императора Александра I в 1803 году и является ведущим научным и методическим центром высших лесотехнических учебных заведений Российской Федерации», - отметил руководитель пресс-службы СПбГЛТУ Чибидин А.С.

Университет реализует образовательные программы среднего, высшего и послевузовского профессионального образования для всех отраслей лесного сектора. Сегодня в стенах университета ведут преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность 46 докторов наук, 33 профессора, 139 кандидатов наук и 100 доцентов, учатся более 7 тыс. студентов.

В рамках праздничных мероприятий к 220-летию СПбГЛТУ состоялись:

- Конференция «Леса России: политика, промышленность, наука, образование»,

- Торжественное собрание и праздничный концерт,

- Посадка деревьев – восстановление аллеи дубов в парке СПбГЛТУ,

- Открытие коворкинга. В открытии принимал участие глава Рослесхоза Советников И.В.

- Лесной бал,

- Встреча с Председателем Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Кобылкиным Д.Н.,

- Подписание соглашений о сотрудничестве с международными организациями,

- Выставка живописных работ «Образы Лесного»,

- Встреча с Ветеранами Лесотехнической академии (ныне – университет),

- Легкоатлетическая эстафета на Кубок ректора СПбГЛТУ и другие мероприятия.

На торжественном собрании СПбГЛТУ поздравили с 220-летием:

- Заместитель министра Минобрнауки РФ Петрова О.В.;

- Федеральный инспектор по Санкт-Петербургу аппарата полномочного представителя Президента в СЗФО Кубракова Т.Ю.;

- Депутат Госдумы РФ Будуев Н.Р.;

- Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Фролов А.В.;

- Заместитель председателя комитета по экологии Госдумы, Директор по специальным проектам Всероссийского общества охраны природы РФ Карпилович А.И.;

- Ведущий советник отдела государственной политики в лесопромышленном комплексе Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Шушпанова Джемма Викторовна;

- Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Новиков Александр Иванович и другие высокопоставленные гости.

На пленарном заседании конференции Леса России, приуроченной к 220-летию Лесотехнического университета, с докладами выступили:

- Тацюн М.В., президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России – «Лесной комплекс России: состояние и перспективы развития»;

- Штрахов С.Н., начальник Департамента лесного хозяйства по СЗФО – «Государственное управление лесами: текущее состояние и перспективы развития»;

- Иванов Н.В., вице-президент по работе с государственными органами, лесной политике и устойчивому развитию Segezha Group – «Актуализация подходов к лесной сертификации в контексте устойчивого развития»;

- Клинов М.Ю., заместитель директора ФБУ ВНИИЛМ – «О ходе реализации федерального проекта «Сохранение лесов»;

- Константинов А.В., заместитель директора ФБУ СПбНИИЛХ – «Климатические риски и адаптационный потенциал лесных экосистем России»;

- Коновалова Л.В., заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг» – «Выпускники университета – устойчивое развитие лесной отрасли».