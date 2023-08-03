На КАД дорожные службы оперативно устранили последствия крупного ДТП

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 81-м километре внутреннего кольца автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), в районе транспортной развязки на пересечении с Таллинскимшоссе (А-180 «Нарва») устранили последствия крупного ДТП.

​«По состоянию на 7:30 3 августа 2023 года движение автомобильного транспорта по основному ходу КАД в месте ДТП полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме по всем шестиполосам. Автомобильного затора нет. Поврежденный в результате ДТП грузовой автомобиль с прицепом убран с проезжей части и эвакуирован. Эксплуатирующая дорогу подрядная организация освободила проезжую часть от элементов повреждённого автомобиля и произвела механизированную очистку дорожного покрытия при помощи вакуумной подметально-уборочной техники, восстановила 54 погонных метра повреждённого в результате ДТП металлического барьерного ограждения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.



