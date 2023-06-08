На КАД оперативно устранили последствия крупного ДТП

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 32 километре внутреннего кольца автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), в районе транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) устранили последствия крупного ДТП.

«По состоянию на 7:00 8 июня 2023 года движение автомобильного транспорта по основному ходу КАД в месте ДТП полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Автомобильного затора нет. В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения повреждённая в результате ДТП опора была демонтирована, осевое барьерное ограждение восстановлено. Повреждённые транспортные средства эвакуированы с места ДТП. Проезжая часть очищена от рассыпанного песка и элементов повреждённых автомобилей» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

СПРАВКА:

Напомним, что около 16 часов 35 минут 7 июня 2023 года произошло ДТП на 32 -м км внутреннего кольца федеральной автомобильной дороги А-118 КАД. На участке столкнулись два грузовых автомобиля (самосвал гружёный песком и автоцистерна) и два легковых автомобиля. Повреждена металлическая опора установленная над проезжей частью КАД. Повреждено осевое барьерное ограждение. Движение внешнему кольцу и внутреннему кольцу по 3 и 4 полосам было перекрыто. На месте выезжали сотрудники ГИБДД , скорая, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. В ДТП 1 человек погиб, двое пострадало.