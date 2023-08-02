В Петербурге прошли мероприятия, посвященные Дню ВДВ

В Петербурге прошли митинг и церемония возложения цветов к бюсту создателя современных Воздушно-десантных войск генерала Василия Маргелова.

Мероприятия, посвящённые Дню ВДВ, состоялись в сквере имени Василия Филипповича Маргелова. В них, в том числе, приняли участие Губернатор Александр Беглов, вице-спикер городского парламента Павел Иткин, депутаты Любовь Менделеева, Александр Новиков, Александр Ржаненков, Антон Соловьёв и Александр Ходосок.Павел Иткин передал собравшимся поздравление от лица Законодательного Собрания и его Председателя Александра Бельского и напомнил о неразрывной связи Петербурга с развитием ВДВ. Также вице-спикер отметил важность сохранения и передачи новым поколениям десантников традиций службы ВДВ, которые закладывались в годы Великой Отечественной войны, в период боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе и продолжаются сегодня российской «крылатой пехотой» в зоне специальной военной операции.