В Петербурге возложили цветы к бюсту генерала Василия Маргелова

Сегодня в сквере имени Василия Филипповича Маргелова – создателя Воздушно-десантных войск – прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню ВДВ.

В митинге приняли участие спикер парламента Александр Бельский, Губернатор Александр Беглов, депутаты Всеволод Беликов, Андрей Горшечников, Андрей Малков и Антон Соловьев, члены городского Правительства, руководитель Союза десантников России в Северо-Западном федеральном округе Александр Турков, внук В.Ф. Маргелова Михаил Маргелов, военнослужащие и ветераны ВДВ, курсанты, юнармейцы, представители общественных объединений.

Председатель Законодательного Собрания поздравил собравшихся офицеров-десантников и ветеранов с профессиональным праздником.

– Ничто не звучит так ласково, как «войска Дяди Васи», и при этом так угрожающе. Вы – оружие, которого боится враг, как гиперзвуковых ракет «Циркон». Когда вы идёте на своих «крыльях», он знает, что будет повержен. Желаю всем ветеранам и тем, кто находится на передовой, счастья, здоровья и благополучия. Никто, кроме вас! С праздником! – сказал Александр Бельский. Глава города Александр Беглов отметил, что первая страница истории ВДВ – ленинградская.

– Мы гордимся тем, что боевой путь легендарный командующий Воздушно-десантными войсками Василий Филиппович Маргелов начинал именно в Ленинграде. Он участвовал в советско-финской войне, с первых дней Великой Отечественной войны возглавлял полк в 1-й Ленинградской дивизии народного ополчения, – рассказал он.

Митинг завершился возложением цветов к бюсту Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова, а также торжественным прохождением роты почётного караула.

Отметим, что ежегодно 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. Также по всей стране вспоминают подвиги «голубых беретов» в годы Великой Отечественной войны, военнослужащих ВДВ – участников боевых действий в Афганистане, контртеррористических и миротворческих операций.