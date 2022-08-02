В Петербурге возложили цветы к бюсту генерала Василия Маргелова

Сегодня в сквере имени Василия Филипповича Маргелова – создателя Воздушно-десантных войск – прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню ВДВ.
В митинге приняли участие спикер парламента Александр Бельский, Губернатор Александр Беглов, депутаты Всеволод Беликов, Андрей Горшечников, Андрей Малков и Антон Соловьев, члены городского Правительства, руководитель Союза десантников России в Северо-Западном федеральном округе Александр Турков, внук В.Ф. Маргелова Михаил Маргелов, военнослужащие и ветераны ВДВ, курсанты, юнармейцы, представители общественных объединений.
Председатель Законодательного Собрания поздравил собравшихся офицеров-десантников и ветеранов с профессиональным праздником.
– Ничто не звучит так ласково, как «войска Дяди Васи», и при этом так угрожающе. Вы – оружие, которого боится враг, как гиперзвуковых ракет «Циркон». Когда вы идёте на своих «крыльях», он знает, что будет повержен. Желаю всем ветеранам и тем, кто находится на передовой, счастья, здоровья и благополучия. Никто, кроме вас! С праздником! – сказал Александр Бельский.
Глава города Александр Беглов отметил, что первая страница истории ВДВ – ленинградская.
Митинг завершился возложением цветов к бюсту Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова, а также торжественным прохождением роты почётного караула.
Отметим, что ежегодно 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. Также по всей стране вспоминают подвиги «голубых беретов» в годы Великой Отечественной войны, военнослужащих ВДВ – участников боевых действий в Афганистане, контртеррористических и миротворческих операций.