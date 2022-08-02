ента новостей

14:42
В Петербурге возложили цветы к бюсту генерала Василия Маргелова
13:44
В Ленобласти стартовал Чемпионат мира по городошному спорту
12:38
В Петербурге мужчина ударом ножа в шею убил свою мать
12:33
В Петербурге ликвидировали подпольную наркоплантацию
12:06
В Петербурге 12-летняя девочка упала с балкона третьего этажа
11:42
В Ленобласти телефонные аферисты списали почти 100 тысяч рублей со счета пенсионерки
11:30
В Тосно пенсионерка отдала мошенникам полтора миллиона рублей
11:19
В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого
11:15
В Ленобласти подозреваемые в похищении человека изобличены в совершении других преступлений
11:08
В Ленобласти задержали «домушника»
09:53
Получил условный срок за торговлю билетами
09:23
К нам приедет Папа Римский
08:34
Не хотят платить за проезд
00:02
Если «Зенит» в 3-м туре крупно победил, то ЦСКА потерял очки в Нижнем Новгороде
19:57
В Сосновом Бору введен в эксплуатацию новый детский сад
19:52
Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал петербуржцев вакцинироваться
19:47
Динамика роста доходов петербуржцев отстает от подорожания недвижимости в 20 раз
18:50
Народный фронт в Петербурге просит губернатора города защитить права граждан при осуществлении программы реновации
18:45
Косово начинает выдавать гражданам Сербии дополнительные документы, поскольку протестующие блокируют дороги
18:37
Достижения гребцов Корабелки радуют спортивных болельщиков
16:26
В Петербурге мотоцикл столкнулся с маршруткой
15:13
Новые развязки на М-11 «Нева» ускорят путь к аэропорту Пулково
15:08
СПбГМТУ принял участие в научно-технологическом конкурсе «Большие вызовы»
15:02
Петербуржцы раскритиковали Смольный за нежелание привести зеленые зоны города в порядок
14:34
В Петербурге запретили интернет-игру
13:59
В Ленобласти на пожаре погибла 77-летняя пенсионерка
13:50
Волонтёры Победы сопроводили Главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте
12:05
В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки
11:57
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств в отношении пенсионеров
11:50
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге возложили цветы к бюсту генерала Василия Маргелова

В Петербурге возложили цветы к бюсту генерала Василия Маргелова

0
93
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
ЗАКС
В День ВДВ в Петербурге возложили цветы к бюсту генерала Василия Маргелова

Сегодня в сквере имени Василия Филипповича Маргелова – создателя Воздушно-десантных войск – прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню ВДВ.

В митинге приняли участие спикер парламента Александр Бельский, Губернатор Александр Беглов, депутаты Всеволод Беликов, Андрей Горшечников, Андрей Малков и Антон Соловьев, члены городского Правительства, руководитель Союза десантников России в Северо-Западном федеральном округе Александр Турков, внук В.Ф. Маргелова Михаил Маргелов, военнослужащие и ветераны ВДВ, курсанты, юнармейцы, представители общественных объединений.

Председатель Законодательного Собрания поздравил собравшихся офицеров-десантников и ветеранов с профессиональным праздником.

– Ничто не звучит так ласково, как «войска Дяди Васи», и при этом так угрожающе. Вы – оружие, которого боится враг, как гиперзвуковых ракет «Циркон». Когда вы идёте на своих «крыльях», он знает, что будет повержен. Желаю всем ветеранам и тем, кто находится на передовой, счастья, здоровья и благополучия. Никто, кроме вас! С праздником! – сказал Александр Бельский.

Глава города Александр Беглов отметил, что первая страница истории ВДВ – ленинградская.

– Мы гордимся тем, что боевой путь легендарный командующий Воздушно-десантными войсками Василий Филиппович Маргелов начинал именно в Ленинграде. Он участвовал в советско-финской войне, с первых дней Великой Отечественной войны возглавлял полк в 1-й Ленинградской дивизии народного ополчения, – рассказал он.

Митинг завершился возложением цветов к бюсту Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова, а также торжественным прохождением роты почётного караула.

Отметим, что ежегодно 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. Также по всей стране вспоминают подвиги «голубых беретов» в годы Великой Отечественной войны, военнослужащих ВДВ – участников боевых действий в Афганистане, контртеррористических и миротворческих операций.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-03-2021, 14:11
В Петербурге почтили память военнослужащих, сражавшихся в Аргунском ущелье
9-06-2022, 13:44
Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I
1-07-2022, 17:04
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу передана новая пожарно-спасательная техника
1-08-2013, 15:20
Программа празднования Дня ВДВ в Петербурге
28-05-2022, 22:25
Депутаты петербургского парламента поздравили пограничников в Сестрорецке
29-05-2022, 00:18
Александр Бельский поздравил гостей концерта «Классика на Дворцовой»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
92
Вчера, 16:26
В Петербурге мотоцикл столкнулся с маршруткой
0
115
Вчера, 11:34
В Ленобласти подросток с переломами госпитализирован после переворота иномарки
0
120
Вчера, 11:20
В Ленобласти мужчина на скутере погиб врезавшись в дерево
0
100
Вчера, 11:02
В Петербурге иномарка сбила 17-летнего подростка
Наверх