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Питерец.ру » Общество » Парк Авиаторов ждет масштабное обновление

Парк Авиаторов ждет масштабное обновление

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Отдых, спорт и зрелища. Парк Авиаторов ждет масштабное обновление

Парк Авиаторов скоро будет не узнать. На обширной территории между Новоизмайловским проспектом, Кубинской, Кузнецовской и Бассейной улицами идут работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня, 18 июля, вице-губернатор Санкт‑Петербурга Анатолий Повелий оценил темпы реконструкции. Футбольное поле с современным покрытием и памп-трек – это то, что юные спортсмены уже могут протестировать. Готова и детская игровая зона. Выполняются мероприятия по обустройству пешеходных дорожек, газонов. Впереди - строительство площадок для скейта, баскетбола и волейбола, обустройство комплекса для воркаута, установка силовых тренажеров. В общей сложности при создании многофункционального пространства установят более 30 единиц спортивного оборудования.

«Благоустройство максимально отвечает интересам жителей – объект победил в онлайн-голосовании по выбору общественных территорий, а затем проект на всех этапах разработки обсуждался с жителями на заседаниях рабочей группы в Комитете по благоустройству, в администрации Московского района и в социальных сетях. 

Благодаря поддержке губернатора Александра Беглова в парке появятся все атрибуты современного и удобного места для отдыха посетителей всех возрастов. В следующем году планируется установить систему видеонаблюдения, подключенную к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город», - рассказал Анатолий Повелий.

Вице-губернатор добавил, что одна из важных задач благоустройства территории -  сохранить существующие зеленые насаждения и исторический контекст. Анатолий Повелий напомнил, что парк на территории бывшего Корпусного аэродрома был заложен еще в советское время и, как многое в Московском районе, носит отпечаток той эпохи. В 1968 году на берегу пруда был поставлен памятник военным лётчикам — самолёт-истребитель МиГ-19.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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