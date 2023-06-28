Петербургский Политех впервые отправил на орбиту наноспутник с двигателем

С космодрома Восточный успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3. Она также вывела на орбиту более 40 российских и иностранных малых спутников, 16 из которых отправили в космос по программе Space-Pi Фонда содействия инновациям. Петербургский Политех впервые отправил на орбиту кубсат, оснащенный двигателем. Аппарат Polytech Universe 3 уже третий наноспутник СПбПУ, изучающий электромагнитноеизлучение на поверхности Земли из космоса.

В рамках проекта Space Pi Фонда содействия инновациям в 2025 году на орбиту Земли планируют отправить 100 отечественных наноспутников, разработанных в российских вузах. Их отправляют вместе с ракетами-носителями «Союз-2» в качестве полезной нагрузки. Space Pi – это проект программы «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям, в котором участвуют победители конкурса Российского движения школьников «Открытый космос». Школьники и студенты изучают космос вместе со специалистами.

«Петербургский Политех и Фонд содействия инновациям несколько лет назад выступили с инициативой по вовлечению российских школьников в науку и технологи. Конечно, мы выстроили хорошие партнёрские взаимоотношения с Роскосмосом – без этой помощи запуски были бы невозможны. Сейчас на орбите 19 аппаратов. Сложность выполняемых ими задач растёт: сейчас с их помощью можно ставить серьёзные эксперименты, проводить исследования, например, наблюдать за Северным морским путем. Благодаря петербургскому Политеху новые спутники получают серьёзную полезную нагрузку, в том числе автоматизированную идентификацию судов, что крайне важно в условиях импортонезависимости. Сегодня мы запустили ещё 16 спутников, и, надеюсь, 5 декабря вслед за ними на орбиту будут отправлены следующие 16 кубсатов», - отметил советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник.

Запущенный сегодня спутник стал третьим в группировке Петербургского Политеха на орбите Земли. В 2022 году вуз отправил в космос два кубсатаPolytech Universe 1 и Polytech Universe 2. «Наши кубсаты успешно функционируют и изучают электромагнитное излучение на поверхности Земли в различных частотных диапазонах. Главное отличие запущенного сегодня спутника от предыдущих в установленных системах стабилизации положения, а также в двигателе. Это позволит аппарату выполнять манёвры и изменять параметры орбиты», - пояснил научный руководитель проекта Space Pi, профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ Петра Великого Сергей Макаров.