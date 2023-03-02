SpaceX отправил международный экипаж астронавтов на космическую станцию

SpaceX и NASA отправили новый экипаж астронавтов на Международную космическую станцию, начав примерно шестимесячное пребывание в космосе.

Миссия, на борту которой находятся два астронавта НАСА, российский космонавт и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов, стартовала из Космического центра НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, в 00:34 по восточному времени в четверг.

Crew Dragon, корабль с астронавтами, отделился от ракеты после выхода на орбиту, и ожидается, что он проведет около суток, маневрируя в космосе, прежде чем соединиться с космической станцией. Капсула должна пристыковаться в 1:17 утра по восточному времени в пятницу.

Запуск в четверг стал второй попыткой запустить эту миссию, названную Crew-6, с земли. Первая попытка запуска была остановлена ​​в понедельник из-за того, что, по словам официальных лиц, засорился фильтр.

Во время трансляции запуска официальные лица сообщили, что инженеры наземных систем приняли решение отменить запуск, когда на часах осталось менее трех минут. Инженеры заявили, что обнаружили проблему с веществом под названием триэтилалюминий триэтилбор, или TEA-TEB, легковоспламеняющейся жидкостью, которая используется для зажигания двигателей ракеты Falcon 9 при старте.

Проблема возникла во время процесса «прокачки», который должен гарантировать, что каждый из девяти двигателей ракеты Falcon 9 будет заполнен достаточным количеством жидкости TEA-TEB, когда придет время для зажигания. По словам НАСА, проблема возникла, когда жидкость переместилась из резервуара для хранения на земле в «сборный резервуар».

«После тщательного анализа данных и наземной системы НАСА и SpaceX определили, что обратный поток в наземный улавливающий резервуар TEA-TEB уменьшился из-за засорения наземного фильтра», — говорится в обновлении НАСА, опубликованном на его веб-сайте рано утром в среду.