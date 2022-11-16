Миссия Artemis I совершает исторический скачок вперед для лунной программы США

Историческая миссия Artemis I стартовала рано утром в среду после нескольких месяцев ожидания. Это знаменательное событие положило начало путешествию, которое отправит космический корабль без экипажа вокруг Луны, проложив путь НАСА к возвращению астронавтов на лунную поверхность впервые за полвека.

Ракета Space Launch System, или SLS, высотой 322 фута (98 метров) запустила свои двигатели в 1:47 утра по восточному времени. Он излучал до 9 миллионов фунтов (4,1 миллиона килограммов) тяги, чтобы оторваться от стартовой площадки во Флориде и подняться в воздух, ярко прочертив ночное небо.

На вершине ракеты находился космический корабль «Орион» — капсула в форме мармеладки, которая отделилась от ракеты после достижения космоса. Орион предназначен для перевозки людей, но его пассажиры для этой испытательной миссии — неодушевленные существа, в том числе несколько манекенов, собирающих жизненно важные данные, чтобы помочь будущим живым экипажам.

Ракета SLS израсходовала миллионы фунтов топлива, прежде чем части ракеты начали отделяться, и Орион остался летать по орбите только с одним большим двигателем. Затем этот двигатель произвел два мощных включения, чтобы вывести космический корабль на правильную траекторию к Луне. Затем, примерно через два часа после старта, отвалился и ракетный двигатель, оставив Orion в свободном полете до конца своего пути.

Ожидается, что «Орион» пролетит примерно 1,3 миллиона миль (2 миллиона километров), выбрав путь, который приведет его дальше, чем любой другой космический корабль, предназначенный для полета человека, согласно НАСА. Облетев Луну, Орион совершит обратный путь, завершив свой путь примерно за 25,5 дней. Затем капсула должна привестись в Тихий океан у побережья Сан-Диего 11 декабря, когда поблизости будут ждать спасатели, чтобы доставить ее в безопасное место.

На протяжении всей миссии инженеры НАСА будут внимательно следить за работой космического корабля. Команда оценит, работает ли Orion так, как предполагалось, и будет ли она готова поддержать свою первую пилотируемую миссию на лунную орбиту, которая в настоящее время запланирована на 2024 год.

Эта миссия также знаменует собой дебютный полет ракеты SLS как самой мощной из когда-либо достигавших околоземной орбиты, с тягой на 15% больше, чем у ракеты Saturn V, на которой НАСА совершало посадки на Луну в 20-м веке.

И эта миссия является лишь первой в длинной серии все более сложных миссий Artemis, поскольку НАСА работает над своей целью создания постоянного аванпоста на Луне. Artemis II пойдет по тому же пути, что и Artemis I, но на борту будут астронавты. Ожидается, что Artemis III, запланированный на конец этого десятилетия, впервые высадит женщину и цветного человека на поверхность Луны.