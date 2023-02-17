Запуск японской ракеты H3 прерван из-за отказа двигателя ракеты-носителя

Японская ракета-носитель H3, первая новая ракета-носитель средней грузоподъемности в стране за три десятилетия, не смогла стартовать в пятницу, потому что два вспомогательных ракетных двигателя, прикрепленных к борту космического корабля, не загорелись.

Во время прямой трансляции главный двигатель H3 отключился после того, как обратный отсчет запуска достиг нуля, оставив 57-метровую (187 футов) ракету на стартовой площадке на космодроме Танегасима вместе с ее полезной нагрузкой, спутником наземного наблюдения ALOS-3. , который также оснащен инфракрасным датчиком, предназначенным для обнаружения северокорейских баллистических ракет.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) заявило, что расследует причину очевидного сбоя.

Япония построила H3, чтобы расширить свой независимый доступ к космосу и повысить свои шансы на захват большей доли мирового рынка запусков у конкурентов, включая SpaceX Илона Маска.

Он предназначен для вывода на орбиту правительственных и коммерческих спутников и доставки грузов на Международную космическую станцию. В рамках углубления сотрудничества Токио с США в космосе более поздние варианты также будут доставлять грузы на лунную космическую станцию ​​Gateway, которую НАСА планирует построить в рамках своей программы по возвращению людей на Луну.

Соединенные Штаты пообещали Японии место в одной из своих пилотируемых лунных миссий.

Mitsubishi Heavy Industries 7011.T, строитель H3 и менеджер по запуску, надеется, что ракета повысит его космические амбиции, поскольку SpaceX встряхивает коммерческие запуски своими многоразовыми ракетами, включая Falcon 9.

В сентябрьском отчете Центра стратегических и международных исследований стоимость запуска Falcon 9 на низкую околоземную орбиту оценивается в 2600 долларов за килограмм. Эквивалентная цена предшественника H3, H-II, составляет 10 500 долларов.

«С H3 мы стремимся вдвое снизить стоимость запуска», — заявил представитель Mitsubishi Heavy перед запланированным запуском.

Успешная первая миссия отправила бы японскую ракету в космос до запланированного на этот год запуска нового недорогого корабля Ariane Европейского космического агентства.