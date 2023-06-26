В Петербурге депутаты предлагают разрешить жителям многоквартирных домов бороться с парковкой посторонних в своих дворах

Постоянная комиссия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по градостроительству, земельным и имущественным вопросам поддержала проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке и условиях размещения на территории Санкт-Петербурга объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута».

Проект, подготовленный депутатами Валерием Гарнецем и Денисом Четырбоком, направлен на решение проблемы «запаркованности» дворов многоквартирных домов, обострившейся в связи с введением зон платной парковки в центральных районах города. В документе предлагается предоставить собранию собственников помещений в доме принимать решение об установке во дворе ограждающих устройств – ворот, калиток, шлагбаумов. Схема их размещения должна будет утверждаться районной администрацией. Пользование земельными участками при этом предусмотрено на бесплатной основе, а сооружение будет оплачиваться жильцами дома.