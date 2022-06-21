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Питерец.ру » Общество » Комиссия обсудила законопроект об отнесении «хрущевок» к застройке, подлежащей комплексному развитию территорий

Комиссия обсудила законопроект об отнесении «хрущевок» к застройке, подлежащей комплексному развитию территорий

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Опубликовал: Вадик Котов
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Комиссия обсудила законопроект об отнесении «хрущевок» к застройке, подлежащей комплексному развитию территорий

Члены постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам решили рекомендовать Собранию принять за основу внесенный Губернатором законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге». Согласно проекту комплексное развитие территорий будет осуществляться в отношении панельных домов 1957 – 1970 годов постройки. Развитие будет вестись в границах территориальной зоны, определенной Правилами застройки СПб, причем решение о комплексном развитии будет приниматься Правительством города. Документ также содержит положения о плане мероприятий по развитию, порядке принятия решения, в том числе общим собранием жильцов многоквартирных домов, защите имущественных прав жителей.

Комиссия внесла на рассмотрение ЗС СПб проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга». В проекте уточняются требования к стратегическому инвестору в части наличия у него земельного участка для реализации инвестиционного проекта.

Решено внести проект Постановления «О размещении на улице Декабристов памятника А.А. Блоку». Памятник поэту предлагается установить возле дома 57 на пересечении улицы Декабристов и Английского проспекта.

Источник: ЗАКС
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