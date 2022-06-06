Депутаты обсудили отчеты об исполнении работ по капитальному ремонту

Члены постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды рассмотрели отчет о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге и годовой отчет некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» за 2021 год. В прошлом году выполнено 2 344 вида работ по капремонту в 1430 многоквартирных жилых домах. Общая стоимость работ составила 16,2 млрд руб. В частности, завершен ремонт 161 фасада, заменено 1203 лифта. План капремонта выполнен на 92%. Собираемость взносов в фонд составила 88,11%, задолженность - 5 млрд 173 млн руб. В краткосрочный план было включено 2329 работ, исполнено 1885. Всего в программу капитального ремонта 22 854 дома, до 2038 года предполагается израсходовать на эти цели 760 млрд руб. Депутаты приняли решение до 20 июня подготовить рекомендации Правительству города для улучшения работы фонда и Жилищного комитета в данной сфере.

Решено рекомендовать Собранию принять в первом чтении проект Закона Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге», подготовленный депутатами Борисом Зверевым, Александром Ходоском и Денисом Четырбоком. Документ направлен на приведение текста закона в соответствие с федеральными нормативными актами в части сроков подписания акта приемки работ по капитальному ремонту.

Комиссия решила предложить ЗС СПб дполнительно делегировать в состав Попечительского совета некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» депутата Павла Иткина.