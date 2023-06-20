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Питерец.ру » Общество » Рабочая группа обсудила вопросы самовольной установки торговых точек на придомовых участках

Рабочая группа обсудила вопросы самовольной установки торговых точек на придомовых участках

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Рабочая группа обсудила вопросы самовольной установки торговых точек на придомовых участках

Состоялось первое заседание рабочей группы постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по градостроительству, земельным и имущественным вопросам, посвящённое вопросам размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях. В обсуждении приняли участие представители Государственной жилищной инспекции, комитетов по градостроительству и архитектуре, по промышленной политике, инновациям и торговле, по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также Комитета имущественных отношений.

Выступавшие отметили трудности пресечения самовольного размещения НТО на придомовых участках в связи с отсутствием законодательной базы, регулирующей изъятие и демонтаж объекта, принадлежащего юридическому лицу. При этом согласование на размещение отсутствует у 99% таких объектов. Управляющие компании и товарищества собственников жилья в многоквартирных домах, как правило, добивались удаления НТО в судебном порядке.

Председатель постоянной комиссии Валерий Гарнец выступил с предложением выделить самовольную установку НТО на придомовой территории в отдельную статью Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», установив штрафы для физических и юридических лиц. Он также рекомендовал изучить опыт борьбы с незаконно установленными рекламными конструкциями, осуществляемой Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

– Предлагаю всем участникам рабочей группы до 27 июня сформулировать конкретные инициативы по совершенствованию нормативно-правовой базы в этой области. Долгие судебные процессы – не выход из положения, – подчеркнул депутат.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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