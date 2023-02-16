Депутаты подготовят поправку о продлении охраняемого статуса территории Нарвской заставы

Постоянная комиссия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по градостроительству, земельным и имущественным вопросам поддержала внесенный Губернатором СПб проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

Ранее законопроект, предлагающий внеочередную корректировку закона об охранных зонах, был вынесен комиссией на депутатские слушания, где обсуждались, в том числе, планы застройки района Нарвской заставы. Руководитель фракции «Единая Россия» Павел Крупник заявил, что члены фракции подготовили поправку ко второму чтению документа, предусматривающую продление охраняемого статуса коттеджей у Нарвских ворот до 2029 года. Депутат подчеркнул, что в Законодательное Собрание поступают многочисленные обращения граждан с просьбами не допустить сноса двух- трехэтажных домов послевоенной постройки.