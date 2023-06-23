В Петербурге в продажу поступит «Подорожник» с «Алыми парусами»

Завтра, 24 июня, во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок» в продажу поступит «Подорожник» из серии, посвященной 320-летию со Дня основания Санкт‑Петербурга.

Выпуск серии также приурочен к ежегодному празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса», который пройдет в Петербурге 24 июня. В этом году празднику исполняется 55 лет.

«Подорожники» выпущены в виде карт, тиражом 50 тысяч штук.

Приобрести карту в новом дизайне можно будет с самого утра, с момента открытия метрополитена и точек продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок».

Напомним, в связи с празднованием 320-летия Санкт‑Петербургу разработаны несколько серий «Подорожников» в уникальном дизайне.

Эксклюзивные тиражи будут выпускаться в течение всего юбилейного года и в увеличенном количестве, что позволит приобрести карты всем желающим.

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Первый праздник петербургских выпускников «Алые паруса» состоялся 27 июня 1968 года.