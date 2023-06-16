ента новостей

14:04
В Петербурге пожилой мужчина погиб под колесами электрички
13:33
В связи с закрытием станции метро «Пионерская» запускаются два новых маршрута
13:27
В связи с подготовкой к празднику «Алые паруса» меняется график разводки Троицкого моста
13:24
Дом, в котором жил поэт Маршак, обрёл статус регионального памятника
13:20
Петербург и Волгоградская область активно взаимодействуют в сфере патриотического воспитания молодёжи
13:17
В Петербурге депутаты обсудят вопросы ликвидации Приморской свалки
12:49
Мультимедийный проект «Женское лицо российского космоса» в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»
12:47
Петербургские школьники могут исполнить свою мечту и стать ведущими шоу!
11:01
В Тихвине мужчина на "ВАЗ 2102" сбил 7-летнего мальчика
10:49
В Шушарах "Лада Веста" сбила 8-летнего мальчика
10:40
В посёлке имени Свердлова задержали вора-домушника
10:35
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже
10:30
В Петербурге задержали находящегося в розыске мошенника из Ставрополья
10:27
В Ленобласти задержали находящегося в федеральном розыске
09:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись автовоз Скания и Газель
01:30
В Овсянниковском саду состоялся шахматный турнир: у профессионалов победил Олег Гаврилов
22:11
Конгрессно-выставочный центр Музея военно-морской славы в кластере «Остров фортов» готов принять Международный военно-морской салон
22:08
«Под крылом Петербурга»: Дом национальностей помогает адаптироваться иностранным гражданам
21:34
Новости КХЛ: Ротенберг сократил зарплаты в СКА, а вратарь Федотов может вернуться в ЦСКА несмотря на контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз»
20:56
В Петербурге на «Газпром Арена» прошел матч на кубок Росконгресса
20:54
В Мариинском дворце презентовали XIII акцию «Дни белых журавлей»
18:44
Разобщенные группы со своими интересами: политолог рассказал, почему миссия ООН в Мали не решает проблемы этой страны
16:54
Выставка «200 лет Славной Гвардейской Школе»
16:29
Белорус Константин Тюшкевич пополнил ряды волейбольного «Динамо-ЛО» вслед за болгарином Тодором Скримовым
16:20
В Петербурге с 1 июля изменится плата за содержание жилья
16:07
В Петербурге стартовал VII Национальный конгресс «Здоровые дети – будущее страны»
16:03
В Петербурге построят завод по производству тяжелого металлорежущего оборудования
15:56
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека. Среди них 11-летний мальчик
14:25
Правительство Ленобласти и компания «ВКонтакте» вместе создадут экосистему цифровых сервисов
14:21
Начались репетиции водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2023»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В связи с подготовкой к празднику «Алые паруса» меняется график разводки Троицкого моста

В связи с подготовкой к празднику «Алые паруса» меняется график разводки Троицкого моста

0
32
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
В связи с монтажом оборудования и подготовкой к празднику выпускников «Алые паруса» меняется график разводки Троицкого моста.

В связи с монтажом оборудования и подготовкой к празднику выпускников «Алые паруса» меняется график разводки Троицкого моста. С 18 по 23 июня переправа будет разводиться в 23:00 и наводиться в 07:00. Остальные мосты разводятся по графику.

Внимание! Указанный график разводки является предварительным. В день проведения время разводки мостов может быть изменено.

При наличии изменений в графике разводки, информация будет оперативно опубликована на сайте https://mostotrest-spb.ru/ и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-06-2023, 15:15
В Петербурге подготовка к «Алым парусам» изменит график разводки Троицкого моста
7-06-2023, 15:47
В Петербурге в ночь с 12 на 13 июня мосты разводиться не будут
20-03-2023, 14:52
В Петербурге пpодолжается пpоведение технологических pазводок мостов
13-03-2023, 14:03
Расписание технологических разводок мостов
5-04-2023, 17:14
В Петербурге мосты готовы к навигации
18-04-2023, 15:41
На Биржевом мосту демонтированы временные ледорезы

Происшествия на дорогах

0
64
Сегодня, 10:49
В Шушарах "Лада Веста" сбила 8-летнего мальчика
0
93
Сегодня, 09:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись автовоз Скания и Газель
0
97
Вчера, 15:56
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека. Среди них 11-летний мальчик
0
122
Вчера, 09:46
В Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист
Наверх