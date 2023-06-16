В связи с подготовкой к празднику «Алые паруса» меняется график разводки Троицкого моста

В связи с монтажом оборудования и подготовкой к празднику выпускников «Алые паруса» меняется график разводки Троицкого моста. С 18 по 23 июня переправа будет разводиться в 23:00 и наводиться в 07:00. Остальные мосты разводятся по графику.

Внимание! Указанный график разводки является предварительным. В день проведения время разводки мостов может быть изменено.

При наличии изменений в графике разводки, информация будет оперативно опубликована на сайте https://mostotrest-spb.ru/ и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут.