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Питерец.ру » Общество » Противники «реновации» устроили протест на заседании Общественного штаба по вопросам КРТ в ЗакСе

Противники «реновации» устроили протест на заседании Общественного штаба по вопросам КРТ в ЗакСе

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Противники «реновации» устроили протест на заседании Общественного штаба по вопросам КРТ в ЗакСе

Власти Петербурга так и не прислушались к доводам горожан, критиковавших закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Противники реформы устроили акцию прямо на заседании Общественного штаба по КРТ в Заксобрании.

В понедельник, 19 июня, в городском парламенте прошло очередное заседание Общественного штаба по вопросам КРТ, куда некоторые его участники пришли с плакатами «петербуржцев тут не слышат».Фотографиями с мероприятия поделился политолог Илья Турманидзе в своем Telegram-канале.

Противники «реновации» устроили протест на заседании Общественного штаба по вопросам КРТ в ЗакСе

«Смольному перед грядущими выборами 2024 совершенно не нужны потрясения и острые углы, но пока становится только хуже», — высказался о произошедшемТурманидзе.

Отдельно аналитик отметил роль штаба, который был создан властями больше для«кристаллизации негативных настроений» населения, а не ради реальной работы над сырым законом. По наблюдению Турманидзе, губернатор Александр Беглов вообще делает вид, что совета не существует, хотя и получал от него три приглашения к участию в заседаниях.

Аналитик допустим вероятность того, что совет по КРТ может дать даже противоположный эффект, который Смольный от него и ждал. А пока что штаб только показывает нежелание и неумение властей города договариваться с населением.

Ранее губернатор Беглов был вынужден «заморозить» скандальный проект из-за общественного негодования. Следует заметить, что наибольшую выгоду от принятия закона может получить друг губернатора– азербайджанский бизнесмен Год Нисанов.

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