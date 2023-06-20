Противники «реновации» устроили протест на заседании Общественного штаба по вопросам КРТ в ЗакСе

Власти Петербурга так и не прислушались к доводам горожан, критиковавших закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Противники реформы устроили акцию прямо на заседании Общественного штаба по КРТ в Заксобрании.

В понедельник, 19 июня, в городском парламенте прошло очередное заседание Общественного штаба по вопросам КРТ, куда некоторые его участники пришли с плакатами «петербуржцев тут не слышат».Фотографиями с мероприятия поделился политолог Илья Турманидзе в своем Telegram-канале.

«Смольному перед грядущими выборами 2024 совершенно не нужны потрясения и острые углы, но пока становится только хуже», — высказался о произошедшемТурманидзе.

Отдельно аналитик отметил роль штаба, который был создан властями больше для«кристаллизации негативных настроений» населения, а не ради реальной работы над сырым законом. По наблюдению Турманидзе, губернатор Александр Беглов вообще делает вид, что совета не существует, хотя и получал от него три приглашения к участию в заседаниях.

Аналитик допустим вероятность того, что совет по КРТ может дать даже противоположный эффект, который Смольный от него и ждал. А пока что штаб только показывает нежелание и неумение властей города договариваться с населением.

Ранее губернатор Беглов был вынужден «заморозить» скандальный проект из-за общественного негодования. Следует заметить, что наибольшую выгоду от принятия закона может получить друг губернатора– азербайджанский бизнесмен Год Нисанов.