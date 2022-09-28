Активисты не позволили Бельскому возглавить Общественный штаб по КРТ

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга прошло первое заседание Общественного штаба по закону о «Комплексном развитии территорий».

По сообщениям СМИ, встреча продемонстрировала, что спикер городского парламента Александр Бельский не намерен прислушиваться к мнению активистов и общественников.

В ходе заседания активистка Анастасия Кузнецова попыталась поставить на обсуждение вопрос о судьбе хрущевок, попадающих под реновацию, где собственники квартир попали под частичную мобилизацию. Однако Бельский перебил общественницу, а затем отключил микрофон, демонстрируя тем самым, что не намерен выслушивать активистов, многие из которых внесли немало предложений с поправками в закон о КРТ.

Активисты Ирина Баханович и Павел Швец предложили штабу начать работу над новым законом о КРТ, отказавшись от редактирования старого варианта, представленного администрацией губернатора Александра Беглова. Общественниками было также предложено создать фракцию внутри штаба с названием «Петербург против КРТ».

По итогам работы первого заседания Общественного штаба по КРТ было сформировано несколько рабочих групп, которые возглавили депутаты Борис Вишневский, Денис Четырбок, Валерий Гарнец и мундеп Федор Грудин. Они займутся работой с обращениями граждан, разработкой изменений в городское законодательство, взаимоотношениями с исполнительными органами власти и вопросами регламента.

Несмотря на явное желание Бельского, активисты не позволили спикеру Заксобрания возглавить штаб общественной организации.