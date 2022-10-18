Участники Общественного штаба формируют проект регламента работы

Продолжается работа группы по регламенту Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий Санкт-Петербурга. В очередной встрече приняли участие более 20 человек: представители районов и депутаты парламента. Участники рассмотрели предложения в проект регламента деятельности штаба и рабочих групп. Модератором выступила вице-спикер Законодательного Собрания Марина Шишкина.

В ходе голосования был определен ряд норм проекта регламента:

– голосование по доверенности не допускается;

– решение принимается, если за него проголосовали не менее 2/3 участников;

– уведомления о предстоящих заседаниях штаба и групп будут направляться участникам не позднее, чем за 5 дней до даты проведения;

– все мероприятия штаба и групп будут протоколироваться, при наличии технических возможностей – проводиться видеозапись;

Также члены штаба определились с частотой проведения рабочих встреч – не реже одного раза в 1,5 месяца. Другие нормы проекта планируется согласовать на следующем собрании группы, после чего они поступят на рассмотрение всем членам штаба.