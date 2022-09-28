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Питерец.ру » Общество » Состоялось первое заседание Общественного штаба по реновации

Состоялось первое заседание Общественного штаба по реновации

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Состоялось первое заседание Общественного штаба по реновации

В Мариинском дворце 28 сентября состоялось первое заседание Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий Петербурга. Его модератором выступила заместитель Председателя Законодательного Собрания Марина Шишкина.

Спикер парламента Александр Бельский отметил актуальность создания штаба и участия в нем широкого круга экспертов.

— Доработка закона о комплексном развитии территорий — большое и сложное дело. Необходимо пообщаться с жителями, уточнить вопросы и попытаться найти оптимальные решения. В штаб вошли неравнодушные люди с разными точками зрения, политическими взглядами, убеждениями. Наша общая и главная цель — сделать реновацию в Петербурге понятным и максимально учитывающим интересы граждан процессом, — отметил Александр Бельский.

Участников заседания приветствовали депутат Государственной Думы Сергей Боярский и вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

Первое заседание Общественного штаба стало организационным. Были рассмотрены вопросы о проведении встреч с жителями районов и формировании рабочих групп. Александр Бельский, говоря о важности общения с жителями, отметил, что участвовать в собраниях будут депутаты по одномандатным округам, главы и активисты районов.

— По итогам каждой встречи мы будем получать доклад о ситуации на местах. Именно результаты этих встреч — чаяния жителей, их проблемы — лягут в основу нашей дальнейшей работы. Я также буду выезжать на территории, — подчеркнул спикер городского парламента.

Кроме того, внутри штаба будут созданы три рабочие группы:

— по мониторингу обращений, которая займется сбором и анализом предложений граждан, мнений экспертов и отраслевых специалистов. Эту работу поручено организовать депутату Борису Вишневскому;

— по внесению изменений в законодательство о КРТ Петербурга, которая будет работать с нормативно-правовой  базой. Координатором выступит парламентарий Денис Четырбок;

— по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти. Проводить совместную работу с профильными комитетами предложено председателю постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Валерию Гарнецу.

Члены штаба выдвинули ряд предложений по его работе. В частности, депутат муниципального совета МО Правобережный Федор Грудин инициировал создание рабочей группы по регламенту.

Напомним, в состав штаба вошли  99 человек: депутаты Законодательного Собрания, представители органов исполнительной государственной власти, Общественной палаты, 39 районных активистов, эксперты и лидеры мнений.

Источник: ЗАКС
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